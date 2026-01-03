O mercado de franquias em Franca segue demonstrando vigor e resistência econômica. Segundo dados divulgados pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) referentes ao 3º trimestre de 2025, o setor cresceu 10% na cidade em comparação ao mesmo período do ano anterior.

O faturamento das redes que operam no município atingiu a expressiva marca de R$ 165.476.480,00 entre julho e setembro. O desempenho local superou, inclusive, a média do estado de São Paulo, que registrou crescimento de 9,7% no período, somando R$ 26 bilhões em receitas.

Cenário nacional: serviços em alta

No Brasil, o franchising também manteve sua trajetória de expansão, ignorando o ritmo mais lento da economia geral. O faturamento nacional cresceu 9,1% no trimestre, totalizando R$ 76,6 bilhões. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta foi ainda maior: 10,8%.