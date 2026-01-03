O mercado de franquias em Franca segue demonstrando vigor e resistência econômica. Segundo dados divulgados pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) referentes ao 3º trimestre de 2025, o setor cresceu 10% na cidade em comparação ao mesmo período do ano anterior.
O faturamento das redes que operam no município atingiu a expressiva marca de R$ 165.476.480,00 entre julho e setembro. O desempenho local superou, inclusive, a média do estado de São Paulo, que registrou crescimento de 9,7% no período, somando R$ 26 bilhões em receitas.
Cenário nacional: serviços em alta
No Brasil, o franchising também manteve sua trajetória de expansão, ignorando o ritmo mais lento da economia geral. O faturamento nacional cresceu 9,1% no trimestre, totalizando R$ 76,6 bilhões. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta foi ainda maior: 10,8%.
Tom Moreira Leite, presidente da ABF, destaca a resiliência do modelo: “Crescemos acima da média do varejo, apoiados em ganhos de eficiência e na capacidade de entregar valor ao consumidor”.
O que mais cresceu?
Todos os segmentos monitorados pela associação registraram alta, mas três se destacaram como as "locomotivas" do crescimento no trimestre:
- Limpeza e Conservação (+14,5%): Impulsionado pela verticalização das cidades (lares menores) e pela busca por serviços especializados.
- Saúde, Beleza e Bem-Estar (+13,1%): Reflexo da maior preocupação com autocuidado e qualidade de vida.
- Alimentação - Comércio e Distribuição (+12,7%): Beneficiado pelo aumento do consumo fora do lar e pela desinflação dos alimentos.
Motor de empregos
O setor reafirma sua importância social. Atualmente, as franquias empregam diretamente cerca de 1,75 milhão de brasileiros. O saldo de novas operações também foi positivo, com a abertura de mais de 4.600 unidades no país frente ao ano passado.
Para 2026, a ABF projeta a manutenção do crescimento, apesar dos desafios macroeconômicos como juros altos e crédito restrito.
