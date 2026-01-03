Um técnico de enfermagem de 34 anos teve a motocicleta furtada na madrugada de terça-feira, 30, enquanto trabalhava acompanhando um paciente idoso durante a noite, em Franca. O crime aconteceu no estacionamento do Pronto-socorro "Álvaro Azzuz".

Segundo a vítima, a moto é utilizada diariamente para o trabalho e para o deslocamento até as casas dos pacientes, já que ele atua no cuidado particular de idosos. Ao sair do plantão, o profissional percebeu que o veículo havia sido levado.

O técnico registrou boletim de ocorrência, porém, até este sábado, 4, a motocicleta ainda não havia sido localizada e ele segue enfrentando dificuldades para trabalhar.