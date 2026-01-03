A Francana inicia sua jornada na Copa São Paulo de Futebol Júnior (sub-20) neste sábado, 3, enfrentando o Esporte de Patos (PB), às 19h30, no estádio "José Lancha Filho", "Lanchão", palco dos jogos do Grupo 13.

A chave, sediada em Franca, conta ainda com Cruzeiro-MG e Barra-SC, que se enfrentarão logo após, às 21h30, também no "Lanchão".

A equipe esmeraldina, sob o comando do técnico Lucas Bahia, que foi ex-jogador da própria Francana, entre outros clubes, encerrou uma intensa preparação de 50 dias. "Foram 50 dias de treinamentos e de preparação intensa. Nos últimos dias, nós trabalhamos a parte tática e jogadas de bolas paradas. Agora é buscar fazer uma boa competição”, afirmou Bahia, que busca classificar o time após a eliminação na primeira fase em 2025.