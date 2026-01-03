A Francana inicia sua jornada na Copa São Paulo de Futebol Júnior (sub-20) neste sábado, 3, enfrentando o Esporte de Patos (PB), às 19h30, no estádio "José Lancha Filho", "Lanchão", palco dos jogos do Grupo 13.
A chave, sediada em Franca, conta ainda com Cruzeiro-MG e Barra-SC, que se enfrentarão logo após, às 21h30, também no "Lanchão".
A equipe esmeraldina, sob o comando do técnico Lucas Bahia, que foi ex-jogador da própria Francana, entre outros clubes, encerrou uma intensa preparação de 50 dias. "Foram 50 dias de treinamentos e de preparação intensa. Nos últimos dias, nós trabalhamos a parte tática e jogadas de bolas paradas. Agora é buscar fazer uma boa competição”, afirmou Bahia, que busca classificar o time após a eliminação na primeira fase em 2025.
Após a partida deste sábado, a Francana enfrentará o Barra, nesta terça-feira, 6, às 18h15, e na próxima sexta-feira, 9, pegará o Cruzeiro, às 21h30.
Os dois melhores colocados do Grupo 13 avançam para a fase seguinte, onde enfrentarão os classificados do Grupo 14, sediado em Patrocínio Paulista. As equipes de Patrocínio Paulista já estrearam na sexta-feira, 2: o Meia-Noite empatou em 0 a 0 com o Real-PP, e a Ponte Preta venceu o Coritiba-PR por 4 a 2.
Como obter ingressos
Para assistir aos jogos da Copa São Paulo 2026 no "Lanchão", os torcedores devem solicitar seu ingresso online no site oficial: fpf.soudaliga.com.br. O processo exige um cadastro inicial com preenchimento de dados e registro facial. Após o login, o torcedor seleciona o setor (mandante ou visitante). É permitido reservar até cinco ingressos por cadastro, mas todos os convidados devem ser adicionados na área “Convidados” e aceitar o repasse. Ao final, a plataforma gera o QR Code necessário para acesso ao estádio.
