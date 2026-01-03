Um presidiário do sistema prisional de Taiúva, que usufruía de saída temporária do regime semiaberto, foi detido na madrugada deste sábado, 3, na avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca, após tentar enganar a polícia mencionando identidade falsa.
A ocorrência se desenrolou quando policiais militares abordaram o homem em atitude suspeita, mexendo em maçanetas de um veículo.
Inicialmente, o indivíduo se apresentou como Júlio César dos Reis do Nascimento. Após inconsistências nos dados consultados no sistema, ele forneceu uma segunda identificação.
A investigação policial resultou na revelação de sua verdadeira identidade: Leandro Donizete do Nascimento, de 40 anos, que estava em liberdade provisória desde o dia 23 de dezembro de 2025.
Conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, Leandro confessou ter fornecido deliberadamente uma falsa identidade aos agentes com o objetivo de ocultar sua condição.
Devido ao crime de falsa identidade, o detento pode perder o benefício.
