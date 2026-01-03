Um presidiário do sistema prisional de Taiúva, que usufruía de saída temporária do regime semiaberto, foi detido na madrugada deste sábado, 3, na avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca, após tentar enganar a polícia mencionando identidade falsa.

A ocorrência se desenrolou quando policiais militares abordaram o homem em atitude suspeita, mexendo em maçanetas de um veículo.

Inicialmente, o indivíduo se apresentou como Júlio César dos Reis do Nascimento. Após inconsistências nos dados consultados no sistema, ele forneceu uma segunda identificação.