02 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
AV. CHICO JÚLIO

Motorista derruba moto ao dar ré e foge sem esclarecimentos

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmeras de segurança
Motorista da camionete derrubou a moto e fugiu
Motorista da camionete derrubou a moto e fugiu

Uma motociclista teve prejuízo após estacionar o veículo em frente ao escritório onde trabalha, na avenida Chico Júlio, em Franca, na tarde dessa quarta-feira 30. Segundo imagens de câmeras de segurança, a moto estava parada de forma correta quando o motorista de uma caminhonete, que estava ao lado, deu ré e acabou derrubando o veículo.

O homem desceu da caminhonete, levantou a moto e foi embora sem deixar qualquer contato ou prestar esclarecimentos. A proprietária afirma que a motocicleta sofreu danos visíveis e pede ajuda para identificar o responsável, para que ele arque com os prejuízos.

Um boletim de ocorrência foi registrado, mas, até o momento, o motorista ainda não foi identificado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários