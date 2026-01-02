Uma motociclista teve prejuízo após estacionar o veículo em frente ao escritório onde trabalha, na avenida Chico Júlio, em Franca, na tarde dessa quarta-feira 30. Segundo imagens de câmeras de segurança, a moto estava parada de forma correta quando o motorista de uma caminhonete, que estava ao lado, deu ré e acabou derrubando o veículo.

O homem desceu da caminhonete, levantou a moto e foi embora sem deixar qualquer contato ou prestar esclarecimentos. A proprietária afirma que a motocicleta sofreu danos visíveis e pede ajuda para identificar o responsável, para que ele arque com os prejuízos.

Um boletim de ocorrência foi registrado, mas, até o momento, o motorista ainda não foi identificado.