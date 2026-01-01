01 de janeiro de 2026
Primeiro nascimento de 2026 em Franca é registrado na Santa Casa

A pequena Seraphine é a primeira bebê de 2026 em Franca
O primeiro nascimento registrado em Franca em 2026 ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 1º, na Santa Casa de Misericórdia. A bebê, chamada Seraphine, nasceu à 1h36, por parto cesárea.

De acordo com o hospital, a recém-nascida tem 3.645 gramas e 51 centímetros. O parto ocorreu após 41 semanas de gestação, e tanto a mãe, Isabelly Cauany Ribeiro, quanto a criança estão em bom estado de saúde.

O pai, Richard Willy Ferreira Sebrates Reis, acompanhou o procedimento.

Após o nascimento, mãe e bebê permanecem em observação, conforme protocolo para casos de cesárea, e a previsão é de alta nos próximos dias.

