O primeiro nascimento registrado em Franca em 2026 ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 1º, na Santa Casa de Misericórdia. A bebê, chamada Seraphine, nasceu à 1h36, por parto cesárea.

De acordo com o hospital, a recém-nascida tem 3.645 gramas e 51 centímetros. O parto ocorreu após 41 semanas de gestação, e tanto a mãe, Isabelly Cauany Ribeiro, quanto a criança estão em bom estado de saúde.

O pai, Richard Willy Ferreira Sebrates Reis, acompanhou o procedimento.