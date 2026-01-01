01 de janeiro de 2026
VIDA OU MORTE

Quadro de bebê se agrava e família implora por ajuda

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Miguel, de 6 meses, lutando pela vida
Miguel, de 6 meses, lutando pela vida

Miguel Poderini, de 6 meses, teve agravamento no quadro de saúde e segue internado em estado delicado no HC (Hospital das Clínicas) de Ribeirão Preto. Diagnosticado com Síndrome de West, o bebê foi sedado após apresentar crises convulsivas e aguarda uma cirurgia considerada essencial para conter a progressão da doença.

Morador de Ribeirão Corrente, na região de Franca, Miguel permanece sob acompanhamento médico contínuo. Segundo familiares, a sedação foi necessária para controlar as convulsões provocadas pela síndrome, condição neurológica rara que compromete o desenvolvimento motor e cognitivo.

De acordo com a família, a cirurgia indicada ainda não tem previsão de realização pelo sistema público. A doença é progressiva, e o adiamento do procedimento pode agravar ainda mais o quadro clínico da criança.

“Hoje eu volto a procurar vocês porque o quadro do Miguel se agravou muito. Cada dia é uma luta, cada hora é uma incerteza”, relatou a tia do bebê Elisa Poderini.

A família reforça que a arrecadação segue como única alternativa para viabilizar a cirurgia, além de custear medicações e a estrutura necessária para os cuidados contínuos. A campanha permanece ativa, e parte do valor estipulado já foi arrecadada por meio de uma plataforma online, que aceita transferências via PIX diretamente pelo site.

“Não é apenas uma matéria. É uma criança. É uma família desesperada”, expressou Elisa.

