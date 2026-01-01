Miguel Poderini, de 6 meses, teve agravamento no quadro de saúde e segue internado em estado delicado no HC (Hospital das Clínicas) de Ribeirão Preto. Diagnosticado com Síndrome de West, o bebê foi sedado após apresentar crises convulsivas e aguarda uma cirurgia considerada essencial para conter a progressão da doença.

Morador de Ribeirão Corrente, na região de Franca, Miguel permanece sob acompanhamento médico contínuo. Segundo familiares, a sedação foi necessária para controlar as convulsões provocadas pela síndrome, condição neurológica rara que compromete o desenvolvimento motor e cognitivo.

De acordo com a família, a cirurgia indicada ainda não tem previsão de realização pelo sistema público. A doença é progressiva, e o adiamento do procedimento pode agravar ainda mais o quadro clínico da criança.