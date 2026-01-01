O concurso 3575 da Lotofácil, sorteado na noite de 30 de dezembro, fez um dos ganhadores na cidade de Ibiraci (MG), município da região de Franca. A aposta local acertou as 15 dezenas sorteadas e dividirá o prêmio principal com outras duas apostas feitas em Brasília (DF) e no Rio de Janeiro (RJ). Cada ganhador receberá R$ 1.632.554,23.
Os números sorteados foram: 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22 e 25.
Além do prêmio máximo, o concurso também contemplou milhares de apostadores em outras faixas. Foram 402 apostas com 14 acertos, com prêmio de R$ 2.196,92 cada. Outras 15.660 apostas acertaram 13 dezenas e levaram R$ 35,00; 194.240 apostas acertaram 12 dezenas (R$ 14,00); e 1.070.077 apostas tiveram 11 acertos, recebendo R$ 7,00 cada.
A arrecadação total do concurso foi de R$ 40.081.237,00. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo da Caixa.
O concurso nº 3576 da Lotofácil foi realizado nesta quinta-feira, 1º de janeiro, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão, segundo a Caixa Econômica Federal. O rateio ainda não foi divulgado.
