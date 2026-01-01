01 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
JD. PIRATININGA

Criminosos invadem residência e fazem 'limpa'

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Criminosos saindo com objetos nas mãos
Criminosos saindo com objetos nas mãos

Dois criminosos foram flagrados por câmeras de segurança invadindo uma residência e realizando um arrastão no Jardim Piratininga, em Franca, nessa quarta-feira, 31. A dupla percebeu que o portão da casa estava entreaberto, retornou ao local e entrou no imóvel.

Do interior da casa foram levados notebooks, perfumes, tênis, uma corrente e dinheiro, em plena luz do dia. O prejuízo foi estimado em cerca de R$ 8 mil.

Ninguém estava na casa no momento do crime.

A Polícia Militar registrou a ocorrência, e o caso será investigado pela Polícia Civil. Até agora, nenhum suspeito foi localizado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários