Dois criminosos foram flagrados por câmeras de segurança invadindo uma residência e realizando um arrastão no Jardim Piratininga, em Franca, nessa quarta-feira, 31. A dupla percebeu que o portão da casa estava entreaberto, retornou ao local e entrou no imóvel.

Do interior da casa foram levados notebooks, perfumes, tênis, uma corrente e dinheiro, em plena luz do dia. O prejuízo foi estimado em cerca de R$ 8 mil.

Ninguém estava na casa no momento do crime.