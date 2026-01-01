Dois criminosos foram flagrados por câmeras de segurança invadindo uma residência e realizando um arrastão no Jardim Piratininga, em Franca, nessa quarta-feira, 31. A dupla percebeu que o portão da casa estava entreaberto, retornou ao local e entrou no imóvel.
Do interior da casa foram levados notebooks, perfumes, tênis, uma corrente e dinheiro, em plena luz do dia. O prejuízo foi estimado em cerca de R$ 8 mil.
Ninguém estava na casa no momento do crime.
A Polícia Militar registrou a ocorrência, e o caso será investigado pela Polícia Civil. Até agora, nenhum suspeito foi localizado.
