A Polícia Militar foi acionada na tarde desta quinta-feira, 1º, após uma denúncia anônima sobre um suposto caso de maus-tratos em uma residência no bairro Santa Terezinha, em Franca.

Ao chegar ao local, as equipes encontraram o imóvel em condições precárias de organização e higiene. Duas crianças, de 4 e 5 anos, estavam sujas e, no momento da chegada dos policiais, recebiam comida de vizinhos. Segundo as informações, um rapaz com deficiência também mora na casa.

Dentro da residência, o pai das crianças foi encontrado dormindo no quarto. Ele possui a guarda dos filhos, conforme informou a Polícia Militar. A mãe, que seria usuária de drogas, não vive no local.