01 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SANTA TEREZINHA

Polícia Militar atende caso de maus-tratos a crianças em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Polícia Militar na casa onde as crianças foram encontradas
Polícia Militar na casa onde as crianças foram encontradas

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta quinta-feira, 1º, após uma denúncia anônima sobre um suposto caso de maus-tratos em uma residência no bairro Santa Terezinha, em Franca.

Ao chegar ao local, as equipes encontraram o imóvel em condições precárias de organização e higiene. Duas crianças, de 4 e 5 anos, estavam sujas e, no momento da chegada dos policiais, recebiam comida de vizinhos. Segundo as informações, um rapaz com deficiência também mora na casa.

Dentro da residência, o pai das crianças foi encontrado dormindo no quarto. Ele possui a guarda dos filhos, conforme informou a Polícia Militar. A mãe, que seria usuária de drogas, não vive no local.

Diante da situação, todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência está sendo apresentada. O Conselho Tutelar foi acionado, porém não compareceu ao endereço, segundo relato da equipe policial.

As circunstâncias do caso serão avaliadas pelas autoridades competentes.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários