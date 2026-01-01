A Polícia Militar foi acionada na tarde desta quinta-feira, 1º, após uma denúncia anônima sobre um suposto caso de maus-tratos em uma residência no bairro Santa Terezinha, em Franca.
Ao chegar ao local, as equipes encontraram o imóvel em condições precárias de organização e higiene. Duas crianças, de 4 e 5 anos, estavam sujas e, no momento da chegada dos policiais, recebiam comida de vizinhos. Segundo as informações, um rapaz com deficiência também mora na casa.
Dentro da residência, o pai das crianças foi encontrado dormindo no quarto. Ele possui a guarda dos filhos, conforme informou a Polícia Militar. A mãe, que seria usuária de drogas, não vive no local.
Diante da situação, todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência está sendo apresentada. O Conselho Tutelar foi acionado, porém não compareceu ao endereço, segundo relato da equipe policial.
As circunstâncias do caso serão avaliadas pelas autoridades competentes.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.