4 METROS

Homem cai de árvore e sofre fratura na coluna em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Equipe do Samu levou a vítima com emergência para a Santa Casa de Franca
Equipe do Samu levou a vítima com emergência para a Santa Casa de Franca

Um homem de 43 anos sofreu uma fratura na coluna após cair de uma árvore de cerca de quatro metros de altura, na tarde desta sexta-feira, 2, às margens da Rodovia Nelson Nogueira, no km 3, em Franca.

Segundo informações, ele estava em uma área próxima à rodovia quando perdeu o equilíbrio e caiu. A equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída no chão e sentindo fortes dores.

Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos, imobilizaram a coluna e estabilizaram o paciente, que apresentava um grande desvio na região lombar. Durante o resgate, ele precisou receber medicação com morfina ainda dentro da ambulância, devido à intensidade da dor.

Após o procedimento inicial, o homem foi encaminhado para a Santa Casa de Franca, onde passou por avaliação médica especializada. O estado de saúde não foi divulgado.

