José Luiz Mendonça, de 70 anos, morreu na noite dessa quinta-feira, 1º, na Santa Casa de Franca, após ser atropelado em um grave acidente de trânsito ocorrido no Jardim Aeroporto III, em Franca.
O acidente aconteceu por volta das 18h, na rua Julieta Mendes Enciso. Segundo informações apuradas, José Luiz estava sentado na porta de sua casa, como costumava fazer diariamente, quando foi atingido.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o condutor de uma Ford EcoSport não respeitou a sinalização de parada obrigatória e avançou o sinal de “pare”. No momento, um motociclista trafegava pela via preferencial e acabou sendo atingido pelo veículo.
Com o impacto da colisão, o motociclista perdeu o controle da moto e acabou atingindo José Luiz, que estava sentado na calçada. Tanto o idoso quanto o motociclista ficaram gravemente feridos.
Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e as duas vítimas foram socorridas ainda com vida e encaminhadas para a Santa Casa de Franca, apresentando diversos ferimentos.
Apesar dos esforços da equipe médica, José Luiz Mendonça não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 23h. O motociclista segue internado em observação, com quadro de saúde estável.
Após causar o acidente, o condutor da Ford EcoSport fugiu do local sem prestar socorro, o que revoltou familiares e moradores da região. A família da vítima pede ajuda da população para localizar o motorista, para que ele seja identificado e responsabilizado.
Durante o impacto, a grade frontal do veículo Ford se desprendeu e ficou caída na via. A peça foi recolhida e está com a família de José Luiz, podendo ajudar na identificação do carro envolvido.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso será investigado pela Polícia Civil.
