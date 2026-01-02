José Luiz Mendonça, de 70 anos, morreu na noite dessa quinta-feira, 1º, na Santa Casa de Franca, após ser atropelado em um grave acidente de trânsito ocorrido no Jardim Aeroporto III, em Franca.

O acidente aconteceu por volta das 18h, na rua Julieta Mendes Enciso. Segundo informações apuradas, José Luiz estava sentado na porta de sua casa, como costumava fazer diariamente, quando foi atingido.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o condutor de uma Ford EcoSport não respeitou a sinalização de parada obrigatória e avançou o sinal de “pare”. No momento, um motociclista trafegava pela via preferencial e acabou sendo atingido pelo veículo.