Rafael Silva Souza, de 25 anos, morreu após permanecer 55 dias internado na Santa Casa de Franca em decorrência de um grave acidente de trânsito. O sepultamento aconteceu nessa terça-feira, 30, no cemitério Jardim das Oliveiras.

O acidente ocorreu na noite do dia 6 de novembro, na avenida Adhemar Pereira de Barros, no bairro Jardim Brasilândia. Segundo informações do boletim de ocorrência, Rafael seguia pela via quando, por motivos ainda não detalhados, perdeu o controle da motocicleta e colidiu violentamente contra um poste localizado no canteiro central da avenida.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. O jovem foi encaminhado em estado grave à Santa Casa de Franca, onde deu entrada com politraumatismo e permaneceu hospitalizado por quase dois meses, recebendo cuidados intensivos da equipe médica.