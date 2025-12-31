01 de janeiro de 2026
LUTO

Jovem de 25 anos morre após bater moto em poste em via de Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Rafael Silva Souza, de 25 anos, morreu após permanecer 55 dias internado na Santa Casa de Franca
Rafael Silva Souza, de 25 anos, morreu após permanecer 55 dias internado na Santa Casa de Franca em decorrência de um grave acidente de trânsito. O sepultamento aconteceu nessa terça-feira, 30, no cemitério Jardim das Oliveiras.

O acidente ocorreu na noite do dia 6 de novembro, na avenida Adhemar Pereira de Barros, no bairro Jardim Brasilândia. Segundo informações do boletim de ocorrência, Rafael seguia pela via quando, por motivos ainda não detalhados, perdeu o controle da motocicleta e colidiu violentamente contra um poste localizado no canteiro central da avenida.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. O jovem foi encaminhado em estado grave à Santa Casa de Franca, onde deu entrada com politraumatismo e permaneceu hospitalizado por quase dois meses, recebendo cuidados intensivos da equipe médica.

Apesar de todos os esforços, Rafael não resistiu às complicações provocadas pelos ferimentos e teve o óbito confirmado após o longo período de internação.

Rafael era solteiro, morava com os pais no Jardim Aeroporto 3. O caçula entre três irmãos. Conhecido pelos amigos e familiares como um jovem trabalhador e gentil.

A Polícia Civil foi acionada no hospital e registrou o caso como choque de natureza não criminal.

