O jovem Bruno Machado da Silva, de 20 anos, resgatado com vida dos destroços do desabamento ocorrido em um galpão na avenida Rio Branco, em Franca, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca nesta quinta-feira, 1º, e apresenta evolução positiva em seu estado de saúde.

O acidente aconteceu na segunda-feira, dia 29, durante uma forte tempestade que atingiu a cidade, com chuva intensa, rajadas de vento e queda de granizo. Bruno trabalhava no local, um centro de distribuição da loja Palácio das Ferramentas, instalado no galpão da antiga fábrica Amazonas, quando parte da estrutura do telhado e um muro caíram.

Logo após o desabamento, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram uma operação de resgate sob os escombros. Bruno foi encontrado consciente, preso sob partes da estrutura que desabaram.