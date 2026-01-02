O jovem Bruno Machado da Silva, de 20 anos, resgatado com vida dos destroços do desabamento ocorrido em um galpão na avenida Rio Branco, em Franca, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca nesta quinta-feira, 1º, e apresenta evolução positiva em seu estado de saúde.
O acidente aconteceu na segunda-feira, dia 29, durante uma forte tempestade que atingiu a cidade, com chuva intensa, rajadas de vento e queda de granizo. Bruno trabalhava no local, um centro de distribuição da loja Palácio das Ferramentas, instalado no galpão da antiga fábrica Amazonas, quando parte da estrutura do telhado e um muro caíram.
Logo após o desabamento, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram uma operação de resgate sob os escombros. Bruno foi encontrado consciente, preso sob partes da estrutura que desabaram.
Os bombeiros conseguiram retirar cuidadosamente os destroços que estavam sobre o corpo do jovem. Após o resgate, ele foi encaminhado diretamente para a Santa Casa de Franca, onde recebeu atendimento médico de emergência.
Bruno foi uma das vítimas mais gravemente feridas da tragédia. Ele sofreu fratura na tíbia e na bacia, além de outros traumas provocados pelo impacto da queda da estrutura. Desde o acidente, o jovem já passou por três cirurgias.
Nessa quinta-feira, a equipe médica constatou uma melhora significativa em seu quadro clínico, o que possibilitou sua transferência da UTI para a ala de internação do hospital. Apesar da evolução positiva, Bruno segue internado e em observação.
O acidente
O desabamento ocorreu no galpão localizado na avenida Rio Branco, no bairro Vila Santos Dumont, área onde funcionava a antiga Fábrica Amazonas. Atualmente, o espaço é utilizado como depósito da empresa Palácio das Ferramentas.
No momento do acidente, dezenas de funcionários trabalhavam no local. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas não resistiu.
A vítima fatal foi identificada como Mateus Pereira, que morreu após ser atingido pelo desabamento de um muro e parte do telhado do galpão.
