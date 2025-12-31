A região de Franca também está em clima de Mega da Virada. Nos últimos dias, não se fala em outra coisa a não ser a premiação bilionária. A procura para registrar os jogos é grande, e as lotéricas estão movimentadas. Na noite desta quarta-feira, 31, será conhecido o nome ou nomes dos ganhadores da maior premiação recorde de R$ 1 bilhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena já pagou prêmios a apostadores que registraram seus jogos em Franca e em São José da Bela Vista, totalizando R$ 141,7 milhões em prêmio. Isso faz com que as pessoas acreditem que a premiação poderá se repetir.

Em 2012, um morador de Franca dividiu R$ 244,7 milhões com outros dois apostadores, de Aparecida de Goiânia e São Paulo, após registrar o jogo na lotérica Caçula. Cada um levou R$ 81,5 milhões. Já em 2022, o sorteio que apontou vários ganhadores em São José da Bela Vista distribuiu R$ 541,9 milhões para 9 ganhadores - R$ 60,2 milhões cada -, com o jogo registrado na lotérica São José.