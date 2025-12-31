A região de Franca também está em clima de Mega da Virada. Nos últimos dias, não se fala em outra coisa a não ser a premiação bilionária. A procura para registrar os jogos é grande, e as lotéricas estão movimentadas. Na noite desta quarta-feira, 31, será conhecido o nome ou nomes dos ganhadores da maior premiação recorde de R$ 1 bilhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.
A Mega-Sena já pagou prêmios a apostadores que registraram seus jogos em Franca e em São José da Bela Vista, totalizando R$ 141,7 milhões em prêmio. Isso faz com que as pessoas acreditem que a premiação poderá se repetir.
Em 2012, um morador de Franca dividiu R$ 244,7 milhões com outros dois apostadores, de Aparecida de Goiânia e São Paulo, após registrar o jogo na lotérica Caçula. Cada um levou R$ 81,5 milhões. Já em 2022, o sorteio que apontou vários ganhadores em São José da Bela Vista distribuiu R$ 541,9 milhões para 9 ganhadores - R$ 60,2 milhões cada -, com o jogo registrado na lotérica São José.
Fila na lotérica São José, em São josé da Bela Vista, nesta quarta
O comerciante Vagner Carneiro, 50 anos, do ramo de farmácia, em São José da Bela Vista, disse que está participando de um bolão com oito pessoas e brinca desejando que o raio cai no mesmo lugar. “A expectativa é grande aqui na cidade. Muitas pessoas estão jogando. Eu fiz um bolão com oito amigos e desejo que o raio caia no mesmo lugar, seria por uma boa causa”, se referindo ao ano de 2022.
Conhecido como Vagner da Farmácia, ele acrescentou que se contentaria em dividir o prêmio com outras pessoas fora do grupo. “Me contento com uma parte do prêmio. Um milhão estaria bom e, aí é só ficar sossegado.”
A história da Mega da Virada mostra que, em 16 edições, nenhum local vendeu mais de um prêmio nos anos seguintes. A sorte está lançada nas 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo país.
O sorteio ocorre nesta quarta-feira, 31, às 22h. As apostas podem ser feitas até as 20h. Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante especial da Mega da Virada ou registrar as apostas pelo site Loterias Online. O sorteio poderá ser acompanhado pelo Canal do Youtube da Caixa Federal.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.