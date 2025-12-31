Morreu em Franca nessa terça-feira, 30, o maquiador Tiago Patrocínio, de 47 anos. Ele era solteiro e foi encontrado já sem vida, em casa, por familiares. Segundo amigos, ele vinha enfrentando um quadro de depressão.
Tiago Patrocínio fez carreira em Franca como maquiador. Nas redes sociais, se definia como especialista em maquiagem, maquiagem social, moda e publicidade. Atuava como maquiador autônomo e gestor de cursos, segundo seu perfil no Linkedin.
Na tarde dessa terça, Tiago foi encontrado desacordado em casa. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas o maquiador já estava morto.
O Coletivo Arco-íris divulgou nota assinada pelo seu presidente Eduardo Valentino sobre o falecimento de Tiago. Confira na íntegra:
"Com profundo pesar, o Coletivo Arco-Íris comunica o falecimento de Tiago Patrocínio, um de nossos apoiadores e um dos melhores maquiadores que tivemos o privilégio de conhecer. Tiago foi sinônimo de talento, sensibilidade e alegria. Uma pessoa luminosa, generosa e extremamente querida, que marcou a vida de todos ao seu redor com seu sorriso, sua arte e seu amor pelo que fazia. Sua presença deixava os ambientes mais leves, mais bonitos e mais humanos. Nos solidarizamos com familiares, amigos e todos que tiveram a honra de conviver com Tiago. Sua memória, seu legado e sua luz permanecerão vivos em nossos corações."
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.