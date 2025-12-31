Morreu em Franca nessa terça-feira, 30, o maquiador Tiago Patrocínio, de 47 anos. Ele era solteiro e foi encontrado já sem vida, em casa, por familiares. Segundo amigos, ele vinha enfrentando um quadro de depressão.

Tiago Patrocínio fez carreira em Franca como maquiador. Nas redes sociais, se definia como especialista em maquiagem, maquiagem social, moda e publicidade. Atuava como maquiador autônomo e gestor de cursos, segundo seu perfil no Linkedin.

Na tarde dessa terça, Tiago foi encontrado desacordado em casa. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas o maquiador já estava morto.