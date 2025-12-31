Paulo Roberto Messias, de 69 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 30, na Santa Casa de Franca, após não resistir aos ferimentos provocados por um grave acidente de trabalho., onde ele sofreu uma queda de aproximadamente quatro metros e bateu a cabeça.

O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira, 22, em uma fábrica localizada no Distrito Industrial da cidade. Paulo prestava serviços no local e realizava manutenção no telhado da empresa quando, por motivos ainda a serem apurados, se desequilibrou e caiu de uma altura aproximada de quatro metros.

Durante a queda, ele bateu fortemente a cabeça no chão e ficou inconsciente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, prestando os primeiros socorros à vítima, ele chegou a voltar à conciência, mas estava desorientado. Em seguida, a USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou o atendimento e encaminhou Paulo em estado grave para a Santa Casa de Franca.