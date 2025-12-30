Às vésperas de competições importantes como a Copa São Paulo de Futebol Júnior e Série A3 do Campeonato Paulista, o Conselho Deliberativo da Associação Atlética Francana convoca uma reunião para votar o afastamento do presidente executivo do clube, Rafael Olavo Mendes Diniz.

A convocação da Assembleia Geral Extraordinária foi publicada na edição do Diário Oficial do Munícipio desta terça-feira, 30, assinada pelo presidente do Conselho e ex-presidente da Veterana, Anderson Pereira Silva, para ser realizada no dia 5 de janeiro de 2026, na sede da empresa Agiliza.

Entre os pontos levantados pelo Conselho, estão a falta de prestação de contas desde 2022, o que configura desrespeito às obrigações estatutárias e legais, além do suposto uso das instalações da associação para fins particulares.