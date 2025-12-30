Às vésperas de competições importantes como a Copa São Paulo de Futebol Júnior e Série A3 do Campeonato Paulista, o Conselho Deliberativo da Associação Atlética Francana convoca uma reunião para votar o afastamento do presidente executivo do clube, Rafael Olavo Mendes Diniz.
A convocação da Assembleia Geral Extraordinária foi publicada na edição do Diário Oficial do Munícipio desta terça-feira, 30, assinada pelo presidente do Conselho e ex-presidente da Veterana, Anderson Pereira Silva, para ser realizada no dia 5 de janeiro de 2026, na sede da empresa Agiliza.
Entre os pontos levantados pelo Conselho, estão a falta de prestação de contas desde 2022, o que configura desrespeito às obrigações estatutárias e legais, além do suposto uso das instalações da associação para fins particulares.
A pauta prevê a votação para o afastamento imediato de Rafael Diniz para apuração das irregularidades, a abertura de um procedimento administrativo com prazo de defesa de 10 dias, e a posse interina do vice-presidente administrativo, Antônio Miranda, “Toninho Bolota”, durante o período de investigação.
Racha na diretoria
Os bastidores do clube centenário da cidade já vêm em ebulição há algum tempo, gerando um racha após a eleição do novo Conselho Deliberativo em outubro passado. Novos membros do Conselho são favoráveis à terceirização do departamento de futebol para um grupo de empresários. Essa negociação liderada pelo empresário e vereador Fransérgio Garcia (PL), vice-presidente do Conselho Deliberativo da agremiação, até chegou a caminhar no início, mas posteriormente Rafael Diniz desistiu da parceria.
A reportagem procurou Rafael Diniz para comentar a convocação da reunião do Conselho que tratará de seu afastamento. Ele disse que determinados membros do Conselho têm interesse em assumir a gestão do clube e buscam adotar medidas formais com o objetivo de promover o seu afastamento.
“Não é coincidência que, às vésperas da estreia em competições relevantes, ressurgem movimentações e provocações relacionadas ao desejo de alguns em participar da gestão, quando, na prática, o clube necessita de pessoas verdadeiramente comprometidas, dispostas a viver o dia a dia da instituição, com dedicação contínua de janeiro a janeiro”.
Rafael Diniz acredita que a iniciativa não tem o aval de todos os conselheiros e dos sócios da agremiação. “Entendo que essas iniciativas não refletem a vontade da totalidade do Conselho, mas sim de um grupo específico, cujas ações acabam por dificultar a manutenção e a estabilidade do projeto em andamento.”
O Conselho Fiscal também será designado para conduzir a apuração dos fatos em até 10 dias. O Conselho da Francana também entrou na Justiça contra Rafael Diniz para que o mandatário cumpra o estatuto da agremiação e aguarda uma decisão judicial.
