A tragédia registrada na tarde dessa segunda-feira, 29, em Franca, deixou uma pessoa morta e outras duas feridas em meio a uma cena de destruição, medo e desespero. Um sobrevivente da tragédia contou com exclusividade ao portal GCN/Sampi, nesta terça-feira, 30, como tudo aconteceu e os detalhes que viveu no momento do desabamento.

O funcionário Mateus Francisco Pereira, de 31 anos, morreu após o desabamento de um muro e parte do telhado do galpão onde trabalhava, na avenida Rio Branco, na área da antiga fábrica Amazonas, onde funciona o centro de distribuição do Palácio das Ferramentas.

Além dos funcionários, clientes também estavam no local no momento do acidente. Um deles é Ronaldo Cezar Marques, de 60 anos, que estava no galpão para retirar um equipamento quando tudo aconteceu. Ele sobreviveu, mas carrega marcas físicas e emocionais do ocorrido.