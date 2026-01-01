01 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRÂNSITO

Segurança perde o controle do carro e bate em árvore

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Gol danificado após bater contra árvore na avenida Wilson Sábio de Mello
Gol danificado após bater contra árvore na avenida Wilson Sábio de Mello

Um segurança ficou ferido após perder o controle do carro e bater contra uma árvore na avenida Wilson Sábio de Mello, em Franca, na manhã desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026. O acidente aconteceu no sentido Distrito Industrial.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista é segurança e havia trabalhado durante toda a noite. Ele seguia para casa quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo e atingiu a árvore em cheio.

Com a batida, a frente do carro ficou totalmente destruída, e há suspeita de perda total do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate no local.

A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Franca para receber atendimento médico. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde até o momento.

A Polícia Militar permanece no local e aguarda a chegada da perícia, que vai apurar as causas do acidente.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários