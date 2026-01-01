Um segurança ficou ferido após perder o controle do carro e bater contra uma árvore na avenida Wilson Sábio de Mello, em Franca, na manhã desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026. O acidente aconteceu no sentido Distrito Industrial.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista é segurança e havia trabalhado durante toda a noite. Ele seguia para casa quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo e atingiu a árvore em cheio.

Com a batida, a frente do carro ficou totalmente destruída, e há suspeita de perda total do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate no local.