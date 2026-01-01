Um segurança ficou ferido após perder o controle do carro e bater contra uma árvore na avenida Wilson Sábio de Mello, em Franca, na manhã desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026. O acidente aconteceu no sentido Distrito Industrial.
Segundo informações da Polícia Militar, o motorista é segurança e havia trabalhado durante toda a noite. Ele seguia para casa quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo e atingiu a árvore em cheio.
Com a batida, a frente do carro ficou totalmente destruída, e há suspeita de perda total do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate no local.
A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Franca para receber atendimento médico. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde até o momento.
A Polícia Militar permanece no local e aguarda a chegada da perícia, que vai apurar as causas do acidente.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.