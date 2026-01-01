Um jovem de 23 anos foi detido na noite de quarta-feira, 31, depois de desobedecer uma ordem de parada da Polícia Militar Rodoviária e fugir em alta velocidade pela rodovia Cândido Portinari, em Franca. A ocorrência foi registrada como desobediência e direção perigosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais faziam uma fiscalização de rotina no km 399 da rodovia, quando deram ordem de parada ao motorista de um Honda HR-V, ano 2023. O condutor chegou a reduzir e parar alguns metros à frente, mas logo acelerou e iniciou a fuga.

Durante o trajeto, ele ignorou os sinais sonoros e luminosos da viatura e seguiu em alta velocidade por áreas da cidade. Segundo a polícia, o motorista atravessou semáforos no vermelho, passou por sinais de parada obrigatória e desrespeitou lombadas, colocando em risco pedestres, outros motoristas e os próprios agentes.