Um jovem de 23 anos foi detido na noite de quarta-feira, 31, depois de desobedecer uma ordem de parada da Polícia Militar Rodoviária e fugir em alta velocidade pela rodovia Cândido Portinari, em Franca. A ocorrência foi registrada como desobediência e direção perigosa.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais faziam uma fiscalização de rotina no km 399 da rodovia, quando deram ordem de parada ao motorista de um Honda HR-V, ano 2023. O condutor chegou a reduzir e parar alguns metros à frente, mas logo acelerou e iniciou a fuga.
Durante o trajeto, ele ignorou os sinais sonoros e luminosos da viatura e seguiu em alta velocidade por áreas da cidade. Segundo a polícia, o motorista atravessou semáforos no vermelho, passou por sinais de parada obrigatória e desrespeitou lombadas, colocando em risco pedestres, outros motoristas e os próprios agentes.
A perseguição terminou na rua Doutor Carrão, no Jardim Califórnia, onde o veículo foi finalmente abordado. O jovem apresentava comportamento agitado, fala alterada, olhos avermelhados e dificuldade de equilíbrio. Questionado, disse inicialmente que havia consumido bebida alcoólica.
O teste do bafômetro, porém, deu resultado negativo. Mesmo assim, ele foi levado ao pronto-socorro para avaliação médica e depois passou por exame no IML (Instituto Médico Legal), que também não apontou embriaguez.
Em depoimento, o motorista negou o uso de drogas e afirmou que fugiu porque estava sem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no momento da abordagem.
O caso foi registrado no Plantão Policial de Franca e será encaminhado para a delegacia responsável pela investigação.
