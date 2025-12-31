01 de janeiro de 2026
COPA SÃO PAULO

Times adversários da Francana começam chegar a Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Bruno Marques
Vista aérea do estádio Lanchão, que sediará os jogos do Grupo 13 da Copa SP
Vista aérea do estádio Lanchão, que sediará os jogos do Grupo 13 da Copa SP

As delegações do Cruzeiro/MG, Esporte de Patos/PB e Barra/SC começam a chegar a Franca para a disputa da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol de Júnior 2026. As três equipes compõem o Grupo 13 ao lado da Francana.

O clube de Patos, da Paraíba, é do município mais distante de Franca, com 2,4 mil quilômetros. A equipe tinha chegada agendada para esta quarta-feira, 31. A agremiação de Belo Horizonte desembarca na cidade nesta quinta-feira, 1º, depois de viajar de 450 km. Já o time de Santa Catarina chegará a Franca na sexta-feira, 2, após uma viagem de 992 km.

Os visitantes ficarão em um hotel de Franca com treinamentos programados para os campos do Palmeirinhas, na Cidade Nova; do Internacional, na Estação; do Champagnat, no Centro; e Vila Santa Terezinha, zona norte da cidade.

O estádio municipal "José Lancha Filho", "Lanchão", está pronto para sediar uma das etapas da competição mais uma vez. O estádio recebeu pintura completa das áreas internas e externas; revisão dos sistemas de hidráulica nos vestiários, melhorias no gramado, no sistema de iluminação, revitalização dos vestiários das equipes e de arbitragem.

Calendário

A primeira partida do Grupo será neste sábado, 3, entre Francana e Patos, às 19h15. Logo após, às 21h30, o Cruzeiro enfrentará Barra. Na segunda rodada, dia 6, a Francana enfrenta o Barra, às 18h15, com Cruzeiro e Patos jogando em seguida, às 20h30. No dia 9, Barra e Patos abrem a rodada às 19h15, com Francana e Cruzeiro jogando às 21h30. O técnico da Veterana, Lucas Bahia, disse que o time está pronto para a estreia.

Ingressos

A Federação Paulista de Futebol informa que a retirada dos ingressos de forma gratuita será realizada, exclusivamente, via online, através do site fpf.soudaliga.com.br. A pessoa deve efetuar um cadastro, preencher os dados solicitados e fazer o reconhecimento facial, tendo direito a 5 ingressos por CPF.

