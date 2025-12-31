As delegações do Cruzeiro/MG, Esporte de Patos/PB e Barra/SC começam a chegar a Franca para a disputa da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol de Júnior 2026. As três equipes compõem o Grupo 13 ao lado da Francana.

O clube de Patos, da Paraíba, é do município mais distante de Franca, com 2,4 mil quilômetros. A equipe tinha chegada agendada para esta quarta-feira, 31. A agremiação de Belo Horizonte desembarca na cidade nesta quinta-feira, 1º, depois de viajar de 450 km. Já o time de Santa Catarina chegará a Franca na sexta-feira, 2, após uma viagem de 992 km.

Os visitantes ficarão em um hotel de Franca com treinamentos programados para os campos do Palmeirinhas, na Cidade Nova; do Internacional, na Estação; do Champagnat, no Centro; e Vila Santa Terezinha, zona norte da cidade.