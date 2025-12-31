As delegações do Cruzeiro/MG, Esporte de Patos/PB e Barra/SC começam a chegar a Franca para a disputa da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol de Júnior 2026. As três equipes compõem o Grupo 13 ao lado da Francana.
O clube de Patos, da Paraíba, é do município mais distante de Franca, com 2,4 mil quilômetros. A equipe tinha chegada agendada para esta quarta-feira, 31. A agremiação de Belo Horizonte desembarca na cidade nesta quinta-feira, 1º, depois de viajar de 450 km. Já o time de Santa Catarina chegará a Franca na sexta-feira, 2, após uma viagem de 992 km.
Os visitantes ficarão em um hotel de Franca com treinamentos programados para os campos do Palmeirinhas, na Cidade Nova; do Internacional, na Estação; do Champagnat, no Centro; e Vila Santa Terezinha, zona norte da cidade.
O estádio municipal "José Lancha Filho", "Lanchão", está pronto para sediar uma das etapas da competição mais uma vez. O estádio recebeu pintura completa das áreas internas e externas; revisão dos sistemas de hidráulica nos vestiários, melhorias no gramado, no sistema de iluminação, revitalização dos vestiários das equipes e de arbitragem.
Calendário
A primeira partida do Grupo será neste sábado, 3, entre Francana e Patos, às 19h15. Logo após, às 21h30, o Cruzeiro enfrentará Barra. Na segunda rodada, dia 6, a Francana enfrenta o Barra, às 18h15, com Cruzeiro e Patos jogando em seguida, às 20h30. No dia 9, Barra e Patos abrem a rodada às 19h15, com Francana e Cruzeiro jogando às 21h30. O técnico da Veterana, Lucas Bahia, disse que o time está pronto para a estreia.
Ingressos
A Federação Paulista de Futebol informa que a retirada dos ingressos de forma gratuita será realizada, exclusivamente, via online, através do site fpf.soudaliga.com.br. A pessoa deve efetuar um cadastro, preencher os dados solicitados e fazer o reconhecimento facial, tendo direito a 5 ingressos por CPF.
