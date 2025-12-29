Mateus Pereira é a vítima do desabamento de um muro e parte do telhado do galpão localizado na avenida Rio Branco, na área da fábrica Amazonas, em Franca. No galpão, funciona o depósito da empresa Palácio das Ferramentas. O acidente aconteceu durante uma tempestade, com chuva, granizo e vento forte, na tarde desta segunda-feira, 29.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas foram atingidas pelo desabamento. O funcionário que morreu trabalhava no estoque da empresa, atuando na esteira de separação de mercadorias. Ele foi encontrado sem vida sob os escombros da estrutura.

De acordo com a capitã Sandra Bueno, uma das vítimas foi socorrida inicialmente por funcionários da própria empresa. A segunda vítima foi resgatada pelos bombeiros e encaminhada à Santa Casa de Franca. “Ela estava em uma situação bem difícil de localização, mas foi retirada e levada ao hospital”, explicou a capitã. A terceira vítima - Mateus Pereira - já foi localizada morta. “Com a queda da estrutura, tivemos um óbito no atendimento”, afirmou.