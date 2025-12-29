Mateus Pereira é a vítima do desabamento de um muro e parte do telhado do galpão localizado na avenida Rio Branco, na área da fábrica Amazonas, em Franca. No galpão, funciona o depósito da empresa Palácio das Ferramentas. O acidente aconteceu durante uma tempestade, com chuva, granizo e vento forte, na tarde desta segunda-feira, 29.
Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas foram atingidas pelo desabamento. O funcionário que morreu trabalhava no estoque da empresa, atuando na esteira de separação de mercadorias. Ele foi encontrado sem vida sob os escombros da estrutura.
De acordo com a capitã Sandra Bueno, uma das vítimas foi socorrida inicialmente por funcionários da própria empresa. A segunda vítima foi resgatada pelos bombeiros e encaminhada à Santa Casa de Franca. “Ela estava em uma situação bem difícil de localização, mas foi retirada e levada ao hospital”, explicou a capitã. A terceira vítima - Mateus Pereira - já foi localizada morta. “Com a queda da estrutura, tivemos um óbito no atendimento”, afirmou.
Ainda segundo os bombeiros, o galpão possui uma parede extensa, que caiu de “fora a fora”. Com a queda da parede, parte do telhado se rompeu, chegou a se deslocar para cima e, na sequência, desabou. “A queda do muro foi o que levou à queda do telhado”, explicou a capitã Sandra.
No local funciona o depósito do Palácio das Ferramentas. Inicialmente, havia a informação de uma possível quarta vítima desaparecida, mas após uma contagem minuciosa dos trabalhadores, foi confirmado que não havia mais ninguém sob os destroços.
“Foi feita uma verificação detalhada para termos certeza de que, no momento do ocorrido, não havia outras pessoas no local”, destacou a capitã. Equipes do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto também auxiliaram na ocorrência.
Temporal
Há fortes indícios de que o vento e a chuva tenham contribuído para o desabamento da estrutura. No entanto, ainda não há informações oficiais sobre a documentação do imóvel, como alvarás e licenças. “Nossa preocupação inicial foi totalmente voltada às vítimas. Agora o caso seguirá para apuração”, completou a capitã.
Lojas fechadas
Em nota divulgada nas redes sociais, o Palácio das Ferramentas informou que o desabamento ocorreu em decorrência das fortes chuvas registradas na região. A empresa afirmou que todas as medidas necessárias estão sendo adotadas, prestando apoio aos colaboradores, às pessoas envolvidas e aos familiares da vítima.
A nota também destaca que a empresa está colaborando integralmente com o Corpo de Bombeiros e demais autoridades, e que as circunstâncias do ocorrido seguem em apuração. Como medida de respeito ao momento, o Palácio das Ferramentas informou que todas as suas unidades estarão fechadas nesta terça-feira, dia 30 de dezembro.
Galpão alugado
A empresa Amazonas também divulgou uma nota esclarecendo que o galpão está alugado ao Palácio das Ferramentas. "Um vendaval acompanhado de chuvas intensas atingiu parte do complexo industrial da empresa Amazonas, incluindo um dos galpões que atualmente se encontra alugado para a empresa Palácio das Ferramentas", explica a nota, acrescentando que não houve feridos entre os colaboradores da Amazonas.
"A Amazonas acompanha a situação com atenção mantendo como prioridade a sequrança das
pessoas e atuando de forma colaborativa nos encaminhamentos necessários. Agradecemos as manifestações de apoio e solidariedade recebidas", completa a nota.
