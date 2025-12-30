30 de dezembro de 2025
LUTO

Mateus Pereira, morto em tragédia, é velado nesta terça em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Redes Sociais
Mateus Francisco Pereira, de 31 anos, morreu no desabamento da empresa em que trabalhava
Mateus Francisco Pereira, de 31 anos, que morreu na segunda-feira, 29, no desabamento do galpão da empresa em que trabalhava, será velado nesta terça-feira, dia 30, no Memorial Nova Franca, em Franca.

A vítima trabalhava no galpão da empresa Amazonas na avenida Rio Branco, onde funciona o centro de distribuição da loja Palácio das Ferramentas. Ele era funcionário desde 2020.

A tragédia aconteceu na tarde dessa segunda-feira, dia 29, quando o muro do galpão caiu e, consequentemente, o telhado e prateleiras com ferramentas também desabaram. No momento do acidente, havia funcionários trabalhando no local.

Mateus morreu e outras duas pessoas ficaram feridas ao serem atingidas pelos escombros. Equipes do Corpo de Bombeiros de Franca e Ribeirão Preto realizaram um trabalho minucioso com o objetivo de encontrar todos os feridos no menor tempo possível.

O resgate

Caminhões-guincho do tipo munk também foram acionados para ajudar a levantar as grandes estruturas, como barras de ferro, tijolos e prateleiras.

Mesmo quem estava do lado de fora conseguia ver o desespero das pessoas, dos funcionários, a correria dos bombeiros e da equipe de resgate. Em alguns momentos, mesmo com a distância até o portão de entrada da empresa - onde estava a imprensa -, era possível ouvir os gritos dos bombeiros, que aguardavam resposta de possíveis vítimas ainda soterradas. “Oi, é o bombeiro, tem alguém aí?” Esta era a sequência de chamados.

Uma vítima foi retirada de uma área de difícil localização, segundo a própria capitã do Corpo de Bombeiros, Sandra Bueno. No entanto, os gritos não tiveram resposta, no caso de Mateus. Quando os socorristas o encontraram, ele já estava sem vida. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que também esteve no local, fez a constatação do óbito.

Despedida e luto

Mateus morava com o pai e a irmã e era descrito por familiares e amigos como um rapaz educado, carinhoso e de muita luz.

Como medida de respeito ao momento, o Palácio das Ferramentas informou que todas as suas unidades estarão fechadas nesta terça-feira, dia 30 de dezembro.

O corpo de Mateus Francisco Pereira será velado no Memorial Nova Franca, a partir das 9h, nas salas 02 e 03. O sepultamento será às 15h30, no Cemitério Jardim das Oliveiras.

