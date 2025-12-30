Mateus Francisco Pereira, de 31 anos, que morreu na segunda-feira, 29, no desabamento do galpão da empresa em que trabalhava, será velado nesta terça-feira, dia 30, no Memorial Nova Franca, em Franca.

A vítima trabalhava no galpão da empresa Amazonas na avenida Rio Branco, onde funciona o centro de distribuição da loja Palácio das Ferramentas. Ele era funcionário desde 2020.

A tragédia aconteceu na tarde dessa segunda-feira, dia 29, quando o muro do galpão caiu e, consequentemente, o telhado e prateleiras com ferramentas também desabaram. No momento do acidente, havia funcionários trabalhando no local.