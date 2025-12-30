Maria de Lourdes Pardim Oliveira morreu nessa segunda-feira, dia 29, após não resistir aos ferimentos causados por um grave acidente de carro na rodovia que liga Cássia a Delfinópolis, ocorrido na quinta-feira, dia 25, feriado de Natal. Ela estava internada desde o dia da batida, que causou a morte instantânea de outras duas pessoas.

No Fiat Palio estava a família: Maria de Lourdes, o marido, que conduzia o veículo, e, no banco traseiro, a filha e o genro. Eles haviam passado o Natal em Itirapuã, comemorando a data com familiares, e retornavam para Delfinópolis quando o acidente aconteceu.

Desde o dia da colisão, Maria de Lourdes, o marido e a filha permaneciam internados. Com o agravamento do quadro clínico, ela não resistiu e morreu nesta segunda-feira. O marido e a filha seguem internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).