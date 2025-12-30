30 de dezembro de 2025
Logo Sampi
TRAGÉDIA NA ESTRADA

Morre 3ª vítima de batida entre dois carros em rodovia da região

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Maria de Lourdes Pardim Oliveira estava no passageiro do Fiat Palio no momento da batida
Maria de Lourdes Pardim Oliveira morreu nessa segunda-feira, dia 29, após não resistir aos ferimentos causados por um grave acidente de carro na rodovia que liga Cássia a Delfinópolis, ocorrido na quinta-feira, dia 25, feriado de Natal. Ela estava internada desde o dia da batida, que causou a morte instantânea de outras duas pessoas.

No Fiat Palio estava a família: Maria de Lourdes, o marido, que conduzia o veículo, e, no banco traseiro, a filha e o genro. Eles haviam passado o Natal em Itirapuã, comemorando a data com familiares, e retornavam para Delfinópolis quando o acidente aconteceu.

Desde o dia da colisão, Maria de Lourdes, o marido e a filha permaneciam internados. Com o agravamento do quadro clínico, ela não resistiu e morreu nesta segunda-feira. O marido e a filha seguem internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O sepultamento de Maria de Lourdes Pardim Oliveira aconteceu nesta terça-feira, dia 30, no município de Delfinópolis, em Minas Gerais.

O acidente

O acidente envolveu um Chevrolet Vectra e o Fiat Palio e foi uma colisão frontal registrada na tarde do dia 25, na rodovia que liga os municípios mineiros de Cássia e Delfinópolis, cidades próximas à região de Franca.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o Vectra invadiu a contramão e bateu de frente com o Palio. O Vectra foi encontrado no acostamento, com duas vítimas mortas no seu interior - Giomar dos Santos Ferrera, de 60 anos, e Aparecido Donizete Bougleux, de 62 anos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e de resgate foram acionadas e prestaram atendimento no local. Duas pessoas morreram ainda na rodovia em decorrência da gravidade do impacto.

