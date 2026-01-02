Um novo balanço dos dados da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo), que reúne as estatísticas policiais de janeiro a novembro, aponta redução em crimes graves contra a vida e o patrimônio em Franca, em comparação com o mesmo período do ano anterior (2024).
Entre os crimes contra a dignidade sexual registrados em Franca, os números indicam uma retração significativa. Os casos de estupro diminuíram 42,86%, passando de 42 para 24 ocorrências. Já o estupro de vulnerável apresentou redução de 31,65%, com 25 registros a menos em relação ao mesmo período do ano passado, caindo de 79 para 54 casos.
Nos crimes patrimoniais, Franca apresentou melhoras expressivas, especialmente naqueles que envolvem grave ameaça. O roubo de veículos teve uma queda drástica de 67,89%, despencando de 109 casos em 2024 para apenas 35 neste ano. Os registros de outros tipos de roubo diminuíram 25,86%, passando de 263 para 195.
Ainda sobre o patrimônio, os furtos de veículos recuaram 10,35% (de 483 para 433). Já o furto de outros bens manteve-se praticamente estável, com um aumento marginal de apenas 0,03% (um caso a mais, totalizando 3.626 registros), indicando estabilização deste delito.
No que tange aos crimes contra a vida, o cenário também é de melhora. O número de vítimas em homicídio doloso caiu de 19 para 13 ocorrências até novembro. Em contrapartida, as lesões corporais dolosas tiveram um aumento de 3,56%, subindo de 1.010 para 1.046 registros, o que mantém o alerta para conflitos interpessoais e violência doméstica.
A violência no trânsito em Franca também apresentou recuo. As lesões corporais culposas por acidente de trânsito caíram 12,03%, representando 111 ocorrências a menos no comparativo anual (de 923 para 812). O homicídio culposo por acidente de trânsito acompanhou a tendência de queda, reduzindo de 28 para 21 casos.
