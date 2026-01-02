Um novo balanço dos dados da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo), que reúne as estatísticas policiais de janeiro a novembro, aponta redução em crimes graves contra a vida e o patrimônio em Franca, em comparação com o mesmo período do ano anterior (2024).

Entre os crimes contra a dignidade sexual registrados em Franca, os números indicam uma retração significativa. Os casos de estupro diminuíram 42,86%, passando de 42 para 24 ocorrências. Já o estupro de vulnerável apresentou redução de 31,65%, com 25 registros a menos em relação ao mesmo período do ano passado, caindo de 79 para 54 casos.

Nos crimes patrimoniais, Franca apresentou melhoras expressivas, especialmente naqueles que envolvem grave ameaça. O roubo de veículos teve uma queda drástica de 67,89%, despencando de 109 casos em 2024 para apenas 35 neste ano. Os registros de outros tipos de roubo diminuíram 25,86%, passando de 263 para 195.