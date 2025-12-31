O movimento nas casas lotéricas de Franca tem tido grande intensidade na véspera de Ano Novo para a realização de jogos da Mega da Virada. O prêmio estimado para 2025 é de cerca de R$ 1 bilhão.

Na avenida Adhemar de Barros, a lotérica Brasilândia tinha filas que ultrapassavam até mesmo a porta do estabelecimento. Os apostadores todos atrás de fazer bom uso da sorte.

O sapateiro aposentado Elder Olímpio estava preenchendo sua cartela e disse que, em outras oportunidades, chegou a sonhar com o número de sua aposta, que não lhe rendeu o prêmio total, mas rendeu o terno. Para a Mega da Virada, as expectativas são que a sorte que um dia o premiou com o terno façam com que acerte todos os números dessa vez.