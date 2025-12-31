O movimento nas casas lotéricas de Franca tem tido grande intensidade na véspera de Ano Novo para a realização de jogos da Mega da Virada. O prêmio estimado para 2025 é de cerca de R$ 1 bilhão.
Na avenida Adhemar de Barros, a lotérica Brasilândia tinha filas que ultrapassavam até mesmo a porta do estabelecimento. Os apostadores todos atrás de fazer bom uso da sorte.
O sapateiro aposentado Elder Olímpio estava preenchendo sua cartela e disse que, em outras oportunidades, chegou a sonhar com o número de sua aposta, que não lhe rendeu o prêmio total, mas rendeu o terno. Para a Mega da Virada, as expectativas são que a sorte que um dia o premiou com o terno façam com que acerte todos os números dessa vez.
“O prêmio é muito bom, mas acertar parece que é uma dificuldade imensa. No final de ano a sempre eu jogo. (Uma vez) sonhei que dava do 30 para baixo, aí eu joguei, acertei o terno. Os outros números ficaram paralelos”, explicou.
A médica Angela Maria foi até a lotérica fazer seu jogo a pedido do marido. Ela, que não costuma jogar constantemente, tem em mente que o prêmio viria a calhar para abençoar sua família. “Espero que dê tudo certo, que venha prosperidade e muitas bênçãos”, disse.
Já o pedreiro Hélio de Araújo, de 62 anos, estava bem confiante. Segundo ele, se ganhar, o objetivo será gastar tudo. “As expectativas são as melhores, nós temos que arriscar, tentar a sorte e ver no que dá. Se der alguma coisa, beleza. Se não der, feliz quem ganhou. Na minha idade, esse dinheiro é pra gastar”, concluiu Hélio.
As lotéricas em Franca terão diversificação de horários. Algumas funcionarão até as 18h, outras até as 20h. Vale consultar os horários de funcionamento de cada local. As apostas para a Mega da Virada podem ser realizadas até as 20h.
