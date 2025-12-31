A Polícia Militar realizou uma ação na noite desta terça-feira, 30, em Pedregulho, após denúncias apontarem que um adolescente de 17 anos estaria circulando com uma motocicleta furtada. O menor não foi localizado, mas a ocorrência terminou com a apreensão de quatro motos adulteradas e a descoberta de um ponto de drogas.
Segundo a PM, a denúncia indicava que o adolescente estaria com uma Honda CG 160 vermelha furtada. Os policiais foram até o endereço informado, na vicinal Manoel Carrijo. No local, a mãe do jovem atendeu a equipe e afirmou que o filho não estava em casa, pois teria ido para a residência do sogro. Questionada sobre a motocicleta, ela disse que viu o filho com o veículo há cerca de dois dias.
A mulher autorizou a entrada dos policiais e, durante a averiguação na garagem do imóvel, os policiais constataram que três motos estavam sem placas e com a numeração do chassi suprimida, o que impossibilitou a identificação imediata. Questionada, a mãe informou que as motos pertenciam ao filho de 20 anos e ele estaria em Franca.
Dando continuidade às diligências, os policiais foram até a casa do sogro do adolescente, no distrito de Vila Primavera, local já conhecido pelas equipes como ponto de venda de drogas. Ao chegarem, encontraram um homem de 29 anos. Ele disse que o adolescente já havia saído e confirmou que já o viu com a motocicleta, mas não recentemente.
Na garagem do imóvel, os policiais localizaram mais duas motos sem placa e com o chassi raspado: uma Honda CG 160 cinza e uma Honda Sahara 300 vermelha. O homem alegou que os veículos seriam de amigos que teriam deixado no local. Próximo às motos, os policiais encontraram quatro pedras de crack, porções de haxixe e R$ 369 em dinheiro, em notas fracionadas. Ele afirmou que o dinheiro seria proveniente de um trabalho realizado.
Diante dos fatos, o homem de 29 anos foi detido e encaminhado à viatura. As motocicletas e os entorpecentes foram apreendidos.
Ao retornarem à primeira residência, os policiais encontraram o irmão de 20 anos do adolescente. Ele afirmou que uma das motos era de sua propriedade e que a teria comprado pela internet pelo valor de R$ 2 mil. Sobre a motocicleta que estaria com o irmão de 17 anos, disse não ter conhecimento.
O homem de 29 anos foi preso e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. O jovem de 20 anos foi ouvido e liberado. Como não foi possível identificar a origem das motocicletas, todos os veículos permaneceram apreendidos e foram encaminhados para perícia.
