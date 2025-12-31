A Polícia Militar realizou uma ação na noite desta terça-feira, 30, em Pedregulho, após denúncias apontarem que um adolescente de 17 anos estaria circulando com uma motocicleta furtada. O menor não foi localizado, mas a ocorrência terminou com a apreensão de quatro motos adulteradas e a descoberta de um ponto de drogas.

Segundo a PM, a denúncia indicava que o adolescente estaria com uma Honda CG 160 vermelha furtada. Os policiais foram até o endereço informado, na vicinal Manoel Carrijo. No local, a mãe do jovem atendeu a equipe e afirmou que o filho não estava em casa, pois teria ido para a residência do sogro. Questionada sobre a motocicleta, ela disse que viu o filho com o veículo há cerca de dois dias.

A mulher autorizou a entrada dos policiais e, durante a averiguação na garagem do imóvel, os policiais constataram que três motos estavam sem placas e com a numeração do chassi suprimida, o que impossibilitou a identificação imediata. Questionada, a mãe informou que as motos pertenciam ao filho de 20 anos e ele estaria em Franca.