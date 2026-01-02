O mercado de trabalho formal em Franca encerrou novembro com um resultado mais negativo do que o registrado em outubro.
Dados oficiais do Novo Caged mostram que o município teve 4.161 admissões e 4.291 demissões, resultando no fechamento de 130 vagas com carteira assinada. O estoque total de empregos formais ficou em 103.937 postos.
Em outubro, a cidade já havia acendido o sinal de alerta ao fechar o mês com saldo de -43 vagas, interrompendo um ciclo de cinco anos consecutivos de resultados positivos no período. Novembro confirma que a retração não foi pontual - e, ao contrário, se aprofundou.
Quais setores mais influenciaram o resultado
A leitura por grandes grupamentos econômicos mostra um quadro desigual entre setores - com destaque negativo para a indústria:
Indústria: 778 admissões, 1.255 desligamentos, saldo -477
(variação de -1,72% no estoque do setor)
Construção civil: saldo -42
(queda de -1,52%)
Comércio: saldo +224
(alta de 0,76%)
Serviços: saldo +124
(crescimento de 0,29%)
Agropecuária: saldo +41
(avanço de 4,04%)
Mesmo com desempenho positivo no comércio e nos serviços - setores que tradicionalmente reagem com alguma força na reta final do ano -, as perdas industriais superaram os ganhos, determinando o resultado geral negativo.
O que os números indicam
Os dados apontam para um desaceleramento do mercado formal no fim de ano, com:
- empresas industriais ajustando quadros;
- construção civil retraindo;
- comércio e serviços crescendo - mas sem capacidade de compensação total.
A manutenção do estoque acima de 103 mil empregos demonstra alguma resiliência, mas a sequência de dois meses negativos reforça a necessidade de atenção a políticas de estímulo, qualificação e retenção de mão de obra, sobretudo em segmentos estratégicos, como a agropecuária.
Dezembro costuma apresentar grande volatilidade por conta de contratações temporárias e desligamentos ao fim dos contratos.
