O mercado de trabalho formal em Franca encerrou novembro com um resultado mais negativo do que o registrado em outubro.

Dados oficiais do Novo Caged mostram que o município teve 4.161 admissões e 4.291 demissões, resultando no fechamento de 130 vagas com carteira assinada. O estoque total de empregos formais ficou em 103.937 postos.

Em outubro, a cidade já havia acendido o sinal de alerta ao fechar o mês com saldo de -43 vagas, interrompendo um ciclo de cinco anos consecutivos de resultados positivos no período. Novembro confirma que a retração não foi pontual - e, ao contrário, se aprofundou.

Quais setores mais influenciaram o resultado