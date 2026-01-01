A Câmara Municipal de Franca divulgou nessa terça-feira, 30, a devolução de R$ 7,4 milhões à Prefeitura, resultado de economia orçamentária e recursos não utilizados em obras e reformas no prédio da Casa de Leis. O Legislativo francano recebeu R$ 26 milhões do orçamento municipal.
A economia foi possível também graças à licitações com valores inferiores aos previstos e rendimentos bancários. O valor que seria gasto com a reforma do prédio do Legislativo seria na ordem de R$ 2,5 milhões, mas o contrato foi rompido, em setembro, por conta de descumprimento por parte da construtora.
“Nós estamos focando prioritariamente em saúde, enviando e indicando para o prefeito Alexandre que ele faça o empenho de grande parte desses recursos na área da saúde”, sugere Danil Bassi (PSD), presidente da Câmara, cujo seu mandato se encerra nesta quarta-feira, 31.
Entre as destinações sugeridas pelo Legislativo estão: R$ 1 milhão para a Apae, para obras e serviços, incluindo Centro de Referência do Autismo; R$ 400 mil para o Corpo de Bombeiros, para investir em reformas e manutenções; e R$ 800 mil para implantar até 20 pontos de ônibus modernos em locais com maior fluxo na cidade.
Apesar das sugestões, a Prefeitura não tem obrigação de segui-las.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.