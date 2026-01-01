A Câmara Municipal de Franca divulgou nessa terça-feira, 30, a devolução de R$ 7,4 milhões à Prefeitura, resultado de economia orçamentária e recursos não utilizados em obras e reformas no prédio da Casa de Leis. O Legislativo francano recebeu R$ 26 milhões do orçamento municipal.

A economia foi possível também graças à licitações com valores inferiores aos previstos e rendimentos bancários. O valor que seria gasto com a reforma do prédio do Legislativo seria na ordem de R$ 2,5 milhões, mas o contrato foi rompido, em setembro, por conta de descumprimento por parte da construtora.

“Nós estamos focando prioritariamente em saúde, enviando e indicando para o prefeito Alexandre que ele faça o empenho de grande parte desses recursos na área da saúde”, sugere Danil Bassi (PSD), presidente da Câmara, cujo seu mandato se encerra nesta quarta-feira, 31.