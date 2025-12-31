31 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
JARDIM TROPICAL

Bebê de 11 meses sofre queimaduras com café no colo da mãe

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Equipe do Samu prestou primeiros atendimentos ao bebê que sofreu queimaduras
Equipe do Samu prestou primeiros atendimentos ao bebê que sofreu queimaduras

Uma criança de apenas 11 meses sofreu queimaduras de segundo grau na manhã desta quarta-feira, 31, no bairro Jardim Tropical, em Franca. A ocorrência mobilizou equipes da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo as primeiras informações apuradas, a mãe estaria manuseando café quente enquanto estava com a bebê no colo. Em determinado momento, o líquido acabou caindo sobre a criança, atingindo regiões do peito, dos ombros e parte do rosto.

A bebê recebeu os primeiros atendimentos ainda no local pelos socorristas do Samu e, devido à gravidade das lesões, foi encaminhada para um hospital particular da cidade, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Até o momento, o estado de saúde da criança não foi oficialmente divulgado pela unidade hospitalar.

Um boletim de ocorrência deverá ser registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca para apurar as circunstâncias do acidente doméstico e eventuais responsabilidades relacionadas ao caso.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários