Uma criança de apenas 11 meses sofreu queimaduras de segundo grau na manhã desta quarta-feira, 31, no bairro Jardim Tropical, em Franca. A ocorrência mobilizou equipes da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Segundo as primeiras informações apuradas, a mãe estaria manuseando café quente enquanto estava com a bebê no colo. Em determinado momento, o líquido acabou caindo sobre a criança, atingindo regiões do peito, dos ombros e parte do rosto.
A bebê recebeu os primeiros atendimentos ainda no local pelos socorristas do Samu e, devido à gravidade das lesões, foi encaminhada para um hospital particular da cidade, onde permaneceu sob cuidados médicos.
Até o momento, o estado de saúde da criança não foi oficialmente divulgado pela unidade hospitalar.
Um boletim de ocorrência deverá ser registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca para apurar as circunstâncias do acidente doméstico e eventuais responsabilidades relacionadas ao caso.
