Uma criança de apenas 11 meses sofreu queimaduras de segundo grau na manhã desta quarta-feira, 31, no bairro Jardim Tropical, em Franca. A ocorrência mobilizou equipes da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo as primeiras informações apuradas, a mãe estaria manuseando café quente enquanto estava com a bebê no colo. Em determinado momento, o líquido acabou caindo sobre a criança, atingindo regiões do peito, dos ombros e parte do rosto.

A bebê recebeu os primeiros atendimentos ainda no local pelos socorristas do Samu e, devido à gravidade das lesões, foi encaminhada para um hospital particular da cidade, onde permaneceu sob cuidados médicos.