Uma pessoa morreu após a queda da estrutura do telhado da antiga fábrica Amazonas, localizada na avenida Rio Branco, no bairro Vila Santos Dumont, em Franca, durante uma tempestade na tarde desta segunda-feira, 29. Pelo menos mais dois trabalhadores que estavam no local ficaram feridos. Uma terceira pessoa continua sob os escombros. A identidade do trabalhador morto no acidente não foi divulgada.

De acordo com o Capitão Luciano Pereira da Polícia Militar, um muro lateral do galpão desabou sobre as vítimas. Com isso, o telhado também cedeu. Chovia e ventava forte.

No momento do desabamento, dezenas de funcionários trabalhavam no local. Aproximadamente 10 deles estavam exatamente na área onde a estrutura cedeu.