GCN - Sampi Franca

TRAGÉDIA

PM confirma morte de trabalhador em queda de galpão em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Viaturas dos bombeiros no local onde aconteceu o acidente
Uma pessoa morreu após a queda da estrutura do telhado da antiga fábrica Amazonas, localizada na avenida Rio Branco, no bairro Vila Santos Dumont, em Franca, durante uma tempestade na tarde desta segunda-feira, 29. Pelo menos mais dois trabalhadores que estavam no local ficaram feridos. Uma terceira pessoa continua sob os escombros. A identidade do trabalhador morto no acidente não foi divulgada.

De acordo com o Capitão Luciano Pereira da Polícia Militar, um muro lateral do galpão desabou sobre as vítimas. Com isso, o telhado também cedeu. Chovia e ventava forte.

No momento do desabamento, dezenas de funcionários trabalhavam no local. Aproximadamente 10 deles estavam exatamente na área onde a estrutura cedeu.

Uma das duas vítimas encontradas com vida foi resgatada com ferimentos graves e fraturas nas pernas.

Equipes do Corpo de Bombeiros permanecem no galpão realizando buscas, pois ainda há pelo menos uma pessoa sob os escombros. As operações de resgate seguem com apoio de máquinas e equipe especializada.

