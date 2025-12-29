Uma pancada de chuva, seguida de fortes rajadas de vento e raios, assustou moradores e causou prejuízo em Franca, principalmente na região da Estação, Jardim Francano e Vila Santos Dumont, na tarde desta segunda-feira, 29. Árvores, telhados e paredes caíram durante a tempestade.

A chuva acompanhada de ventos fortes chegaram a quebrar galhos e derrubar árvores. Na avenida Santos Dumont, na Estação, vários galhos de árvores do canteiro central da via quebraram com a ventania quase atingindo os carros que transitavam no momento. Uma moto chegou a cair no meio da rua.

No prédio da antiga MSM, a fachada histórica, tombada como patrimônio do município, foi abaixo. Cerca de 10 operários trabalhavam no local, no momento da queda. Apesar do perigo, ninguém se feriu. Os próprios trabalhadores fizeram a limpeza da avenida Santos Dumont, que ficou tomada de escombros.