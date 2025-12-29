A estrutura do telhado da antiga fábrica Amazonas, localizada na avenida Rio Branco, na Vila Santos Dumont, em Franca, desabou na tarde desta segunda-feira, 29, e deixou ao menos duas pessoas feridas e presas entre os escombros. No momento do acidente, dezenas de funcionários trabalhavam no galpão, sendo que cerca de 10 deles estavam exatamente na área onde a estrutura cedeu.

De acordo com relatos de trabalhadores, tudo aconteceu muito rapidamente. Um dos funcionários contou que ouviu um forte barulho e viu a estrutura do telhado se soltar, aparentemente levantada pela força do vento, antes de cair sobre o setor de trabalho. Em seguida, houve correria e gritos, enquanto a maioria conseguiu sair do local a tempo.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e atendimento de urgência seguem no local realizando o resgate. Um guincho foi acionado para auxiliar na remoção dos destroços e permitir o acesso às vítimas que permanecem presas sob os escombros. Ainda não há confirmação sobre o número exato de feridos nem sobre o estado de saúde das vítimas feridas.