A virada de Ano Novo deverá ser chuvosa em Franca, seguindo o que vem acontecendo nos dias anteriores. Apesar da onda de calor, a cidade será atingida por precipitação considerável.
Nesta quarta-feira, 31, segundo a Climatempo, são previstos 4,8 milímetros de chuva. A temperatura máxima deve chegar aos 31°C e a mínima fica em 20°C.
Para o primeiro dia de 2026, está reservado mais chuva que para o último dia de 2025. São esperados 5,9 milímetros de chuva e temperaturas entre 21°C e 30°C.
As chuvas também devem aumentar na sexta-feira, 2, prevendo 7 milímetros de chuvas e temperaturas amenas, oscilando entre 21°C e 26°C.
O padrão chuvoso e com temperaturas mais baixas segue no primeiro final de semana do ano, que oscilará entre máxima de 27°C e mínima de 20°C. Para os dois dias, são esperados 12,5 milímetros de chuva, sendo 8,2 no sábado, 3, e 4,3 no domingo, 4.
Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), segue o alerta de chuvas intensas e tempestade para a região de Franca, prevendo chuvas de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Os ventos podem oscilar entre 60 km a 100 km por hora, com risco de corte de energia elétrica, queda de granizo, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
