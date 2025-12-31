A virada de Ano Novo deverá ser chuvosa em Franca, seguindo o que vem acontecendo nos dias anteriores. Apesar da onda de calor, a cidade será atingida por precipitação considerável.

Nesta quarta-feira, 31, segundo a Climatempo, são previstos 4,8 milímetros de chuva. A temperatura máxima deve chegar aos 31°C e a mínima fica em 20°C.

Para o primeiro dia de 2026, está reservado mais chuva que para o último dia de 2025. São esperados 5,9 milímetros de chuva e temperaturas entre 21°C e 30°C.