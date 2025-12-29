Um episódio de violência no ambiente de trabalho chocou clientes e funcionários do Supermercado Tiãozinho no bairro Jardim Paraty, na zona Sul de Franca. Uma discussão motivada por um procedimento padrão de conferência de mercadorias terminou com uma fiscal de caixa agredida por uma operadora com uma lata de energético no rosto.
O caso aconteceu na última segunda-feira, dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal, mas as imagens do circuito de segurança e os detalhes do boletim de ocorrência vieram à tona na última sexta-feira, 27.
O motivo da fúria
Segundo o relato da filha da vítima, a confusão começou devido ao cumprimento de uma norma de segurança do estabelecimento, conhecida como "multiplicação".
Quando um cliente compra grandes quantidades do mesmo produto (como fardos de cerveja ou caixas de leite), o caixa aciona a fiscal para conferir visualmente se a quantidade física no carrinho bate com o que foi digitado, liberando a venda com uma senha.
A operadora de caixa teria se irritado com o rigor da fiscal - sua supervisora imediata - em realizar essa conferência item por item.
'Não tenho todo o tempo do mundo'
A tensão se escalou quando a fiscal foi chamada pela segunda vez ao caixa para liberar outra compra de volume alto. A operadora teria reclamado em voz alta: "Nossa, mas toda vez você vai ficar conferindo? Eu não tenho todo o tempo do mundo pra você, não".
A fiscal, que trabalha na empresa há dois anos e é descrita por colegas como uma pessoa calma, rebateu a funcionária explicando que estava apenas fazendo seu trabalho e citou um erro grave cometido pela mesma caixa recentemente.
"Eu sou paga para isso, para não acontecer igual aquele dia, que na falta de atenção você deixou um cliente ir embora com fardos de cerveja sem pagar", teria argumentado a supervisora, referindo-se a um prejuízo de R$ 150,00 ocorrido dias antes por falha na conferência.
Ao ouvir a justificativa, a operadora de caixa se levantou do posto de trabalho e, em um ataque de fúria, arremessou uma lata de energético aberta contra a supervisora. O objeto atingiu o rosto da vítima, molhando seu uniforme e causando lesões leves, além de constrangimento diante de um mercado lotado de clientes.
A Polícia Militar foi acionada imediatamente e esteve no local para registrar o Boletim de Ocorrência por lesão corporal. A vítima, abalada, representou contra a agressora.
O que diz o supermercado?
O Tiãozinho Supermercados confirma que houve uma ocorrência pontual entre duas colaboradoras em ambiente interno. Assim que tomou conhecimento do fato, adotou as medidas cabíveis, seguindo seus protocolos e priorizando o bem-estar e a segurança de todos.
Por respeito à privacidade das envolvidas e ao andamento das apurações, não irão divulgar detalhes.
A rede reiterou que não compactua com qualquer tipo de conflito no ambiente de trabalho e seguirão tratando o caso internamente dentro das normas legais e trabalhistas.
