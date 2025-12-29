Um episódio de violência no ambiente de trabalho chocou clientes e funcionários do Supermercado Tiãozinho no bairro Jardim Paraty, na zona Sul de Franca. Uma discussão motivada por um procedimento padrão de conferência de mercadorias terminou com uma fiscal de caixa agredida por uma operadora com uma lata de energético no rosto.

O caso aconteceu na última segunda-feira, dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal, mas as imagens do circuito de segurança e os detalhes do boletim de ocorrência vieram à tona na última sexta-feira, 27.

O motivo da fúria

Segundo o relato da filha da vítima, a confusão começou devido ao cumprimento de uma norma de segurança do estabelecimento, conhecida como "multiplicação".