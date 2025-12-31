A nova empresa responsável pelo transporte coletivo de Franca iniciou um processo de contratação para 35 vagas de motoristas de ônibus. As oportunidades não exigem experiência anterior, mas é obrigatório que os candidatos tenham Carteira Nacional de Habilitação nas categorias D ou E.

Segundo a empresa, os contratados receberão salário compatível com a função, além de vale-alimentação, cesta básica, plano de saúde e convênios. A seleção inclui entrevistas e a aplicação de teste prático, com previsão de contratação imediata.

Os currículos podem ser enviados para o e-mail recrutamento@movfranca.com.br, pelo WhatsApp (16) 99602-7543 ou entregues diretamente no Programa Emprega Franca..

