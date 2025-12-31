A nova empresa responsável pelo transporte coletivo de Franca iniciou um processo de contratação para 35 vagas de motoristas de ônibus. As oportunidades não exigem experiência anterior, mas é obrigatório que os candidatos tenham Carteira Nacional de Habilitação nas categorias D ou E.
Segundo a empresa, os contratados receberão salário compatível com a função, além de vale-alimentação, cesta básica, plano de saúde e convênios. A seleção inclui entrevistas e a aplicação de teste prático, com previsão de contratação imediata.
Os currículos podem ser enviados para o e-mail recrutamento@movfranca.com.br, pelo WhatsApp (16) 99602-7543 ou entregues diretamente no Programa Emprega Franca..
Mais vagas
Paralelamente, o Emprega Franca, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, disponibilizou nesta semana 128 vagas em áreas administrativas e de prestação de serviços. Há oportunidades com escolaridade a partir dos Ensinos Fundamental e Médio, muitas delas sem exigência de experiência.
Entre as funções, estão ajudante de obras e de motorista, auxiliares de cozinha e depósito, cuidador de idosos, assistente administrativo, mecânico, operador de caixa, pedreiro, servente de obras e repositor de mercadorias.
Onde se candidatar
Os interessados podem consultar detalhes no site da Prefeitura, pelo link do Emprega Franca, ou comparecer ao posto do programa, que funciona em prédio anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari. É necessário levar documentos pessoais e currículo impresso ou em PDF.
O atendimento ocorre nesta quarta-feira até às 12h, devido à véspera de Ano Novo, e será retomado a partir de segunda-feira, dia 5, das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-6590, WhatsApp (16) 99601-0848 ou pelo e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.