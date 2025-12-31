Veja o obituário desta quarta-feira, 31, em Franca:

Nome: Antônio Amaro

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Laurencinda Ferreira Pinto

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h