Um jovem de 18 anos foi detido por policiais militares na noite desta terça-feira, dia 30, no bairro Parque do Horto, em Franca, após realizar manobras perigosas com uma motocicleta, como empinar o veículo, além de conduzir sem habilitação. O rapaz completou 18 anos há cerca de 15 dias.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 23h, policiais militares realizavam patrulhamento pelo Jardim Luiza quando receberam uma denúncia informando que dois rapazes estavam circulando pelo bairro fazendo manobras arriscadas e provocando barulho excessivo com motocicletas.

A equipe foi até o endereço indicado e localizaram dois jovens, cada um em uma moto. Os policiais deram ordem de parada, mas os dois suspeitos desobedeceram e fugiram em alta velocidade, iniciando uma perseguição por diversos bairros da cidade.