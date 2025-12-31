Um jovem de 18 anos foi detido por policiais militares na noite desta terça-feira, dia 30, no bairro Parque do Horto, em Franca, após realizar manobras perigosas com uma motocicleta, como empinar o veículo, além de conduzir sem habilitação. O rapaz completou 18 anos há cerca de 15 dias.
De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 23h, policiais militares realizavam patrulhamento pelo Jardim Luiza quando receberam uma denúncia informando que dois rapazes estavam circulando pelo bairro fazendo manobras arriscadas e provocando barulho excessivo com motocicletas.
A equipe foi até o endereço indicado e localizaram dois jovens, cada um em uma moto. Os policiais deram ordem de parada, mas os dois suspeitos desobedeceram e fugiram em alta velocidade, iniciando uma perseguição por diversos bairros da cidade.
Durante a fuga, os rapazes se separaram. Os policiais continuaram acompanhando um deles com a viatura, enquanto o jovem trafegava pelas vias cometendo diversas infrações de trânsito, como excesso de velocidade, trafegar na contramão e realizar manobras perigosas, colocando em risco a própria vida e a de outras pessoas.
A perseguição terminou na rua Francisco de Assis de Souza, no Parque do Horto, onde os policiais conseguiram alcançar o motociclista. O rapaz ainda tentou fugir a pé, mas foi detido logo em seguida. Segundo a polícia, o jovem tentou se desvencilhar da abordagem, mas acabou contido pelos agentes.
Na verificação do veículo, os policiais constataram que a motocicleta estava em situação regular e pertencia à mãe do jovem. Questionado sobre o motivo da fuga, ele afirmou que correu porque não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
O rapaz foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca para prestar esclarecimentos. No local, ele assumiu que estava empinando a motocicleta pelas ruas do bairro, mas negou ter resistido à abordagem policial. O caso foi registrado e as providências legais foram adotadas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.