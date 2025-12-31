A Prefeitura de Rifaina divulgou um comunicado reforçando que não haverá show público na virada de ano na praia da cidade. A celebração do Réveillon será marcada apenas pela tradicional queima de fogos, planejada para receber 2026 com responsabilidade e menor impacto possível à população.

De acordo com o município, os fogos utilizados serão de baixo impacto sonoro, sem estampido, seguindo a legislação do Estado de São Paulo. A medida foi definida por meio de processo licitatório e prioriza o bem-estar de pessoas sensíveis ao som, indivíduos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e também dos animais, reduzindo ruídos e desconfortos.

Sem som, churrasco nem acampamento

Além das definições sobre o evento, a Prefeitura também divulgou regras para o público que pretende acompanhar a virada na cidade. A partir das 18h, será obrigatória a retirada de veículos das áreas isoladas. Está proibida a entrada com garrafas e copos de vidro, assim como acampar ou fazer churrascos no local. Objetos cortantes não serão permitidos e poderão ser confiscados em caso de insistência. Caixas de som também serão retidas.