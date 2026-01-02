A Secretaria de Saúde apresentou nesta semana um balanço das ações de combate à dengue realizadas em 2025 em Franca. O relatório reúne atividades de orientação, vistorias em imóveis e visitas domiciliares feitas pela Vigilância Sanitária em todas as regiões da cidade, com foco na eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Parte da estratégia incluiu ações de conscientização em parceria com instituições locais, como o Franca Basquete, Acif, São Joaquim Hospital e Maternidade e um shopping da cidade. Esses espaços passaram a ser usados para a divulgação de medidas preventivas, principalmente durante o período de chuvas, quando o risco de proliferação do mosquito aumenta. Nos jogos no ginásio "Pedrocão", a campanha também esteve presente antes e nos intervalos das partidas.

O balanço aponta que, ao longo dos 12 meses do ano, Franca registrou 6.005 casos positivos de dengue. Como medida preventiva, a vacinação seguiu disponível na rede pública de saúde, com aplicação de pouco mais de 5 mil doses em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e nas unidades da Estratégia de Saúde da Família.