A família atropelada por um motorista embriagado na avenida Brasil, no Jardim Brasilândia, em Franca, falou com exclusividade ao portal GCN/Sampi na última terça-feira, 30, e atualizou o estado de saúde das vítimas. O acidente aconteceu na noite de domingo, dia 28, e deixou dois adultos e três crianças feridos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, um auxiliar de laboratório, de 40 anos, dirigia sob efeito de álcool quando atingiu a família. A mulher estava com um bebê de apenas 1 ano no colo no momento do atropelamento. Os outros dois filhos, de 3 e 5 anos, foram arremessados com o impacto.

A mulher e o marido foram os mais gravemente feridos. O homem bateu forte com a cabeça no chão e chegou a ficar desacordado no meio da pista. Ele sofreu ferimentos na cabeça e teve o pulso torcido e deslocado. “Ele bateu muito forte a cabeça e chegou a desmaiar”, relatou a irmã da vítima Juliana Contini.