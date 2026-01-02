Franca encerrou 2025 com a ampliação de investimentos na rede municipal de ensino, com avanços em políticas educacionais, inclusão, inovação pedagógica e infraestrutura escolar. O balanço foi apresentado pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) na prestação de contas do ano e reúne ações voltadas à formação desde a primeira infância, ampliação do acesso e melhoria das condições de ensino.
Entre os principais destaques, está a expansão do ensino de inglês, que passou a atender também alunos do 2º ano do Ensino Fundamental. Com isso, o conteúdo já alcança estudantes da Fase I da Educação Infantil ao 2º ano, totalizando 9.278 alunos da rede municipal. Outro avanço foi a ampliação do programa Tempo Todo, voltado ao atendimento em período integral na educação infantil, que dobrou o número de crianças beneficiadas em 2025.
A rede municipal também recebeu reconhecimento estadual. Treze escolas de Franca foram vencedoras do Prêmio Excelência Educacional, concedido pelo Governo do Estado de São Paulo, e receberão R$ 600 mil para investimentos pedagógicos. O prêmio integra o programa Alfabetiza Juntos, destinado às unidades que atingiram as metas estabelecidas na avaliação estadual Saresp de 2024.
Na área de infraestrutura, o município inaugurou duas novas creches nos residenciais Copacabana e Nossa Senhora das Graças, no Pacaembu, ampliando a oferta de vagas. Outras duas unidades seguem em construção, nos bairros Jardim Piratininga e Residencial Zanetti. Também teve início o programa de climatização das escolas municipais, com a instalação de climatizadores em dez unidades ao longo do ano.
As ações de inclusão e inovação também avançaram em 2025. Onze escolas passaram a contar com sinal sonoro voltado ao acolhimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e programas de alfabetização beneficiaram 12.825 alunos.
A rede ainda ampliou o curso de Robótica, que atendeu 880 estudantes, e reforçou o atendimento especializado com 414 profissionais de apoio pedagógico. Para 2026, a previsão é de inauguração de novas escolas, ampliação de vagas em creches e continuidade dos projetos educacionais.
