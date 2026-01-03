A Arteris ViaPaulista registrou um balanço de atendimentos nas rodovias sob sua concessão em 2025, incluindo os trechos que passam por Franca e cidades da região.
O levantamento considera o período entre 1º de janeiro e 20 de dezembro e reúne ocorrências atendidas em rodovias que cortam municípios como Franca, Itirapuã, Patrocínio Paulista, Restinga e Batatais, além de Ribeirão Preto e outras cidades da região. Ao todo, foram contabilizados 85.890 atendimentos aos usuários, envolvendo desde panes mecânicas até situações de emergência.
As panes mecânicas concentraram a maior parte dos chamados, com 24.122 registros, o que representa 40,76% do total. Na sequência aparecem os casos de pneu furado, com 4.954 ocorrências, ou 7,26%. Os dados refletem situações comuns enfrentadas por motoristas que utilizam diariamente os trechos administrados pela concessionária, incluindo aqueles que dão acesso a Franca.
Entre os tipos de atendimento realizados, 58% foram operacionais, executados pelas equipes de inspeção de tráfego, que atuam em ocorrências como acidentes, apoio à sinalização e controle de tráfego, somando 52.044 ações. As solicitações de remoção responderam por 17.347 atendimentos, o equivalente a 19,35%. Já os atendimentos para problemas mecânicos chegaram a 9.914 casos, enquanto o atendimento pré-hospitalar (APH) contabilizou 5.448 ocorrências ao longo do ano.
Segundo a concessionária, os números demonstram a presença permanente das equipes ao longo das rodovias sob concessão, com foco na prevenção, na resposta rápida às ocorrências e no suporte contínuo aos usuários, incluindo motoristas que circulam pelos trechos da região de Franca.
Os chamados podem ser feitos por meio do 0800 da Arteris ViaPaulista, pelos totens instalados nas bases do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) ou diretamente pelas viaturas de inspeção de tráfego, que realizam rondas diárias por todas as rodovias.
Para atender à demanda, a empresa mantém 58 viaturas de diferentes tipos, entre elas 15 veículos de inspeção de tráfego, 19 guinchos entre leves e pesados e 20 ambulâncias de atendimento pré-hospitalar, além de viatura para captura de animais e caminhão-pipa. O monitoramento das vias é feito por cerca de 300 câmeras distribuídas em todo o trecho sob concessão.
“É pela prestação de serviços que usuários conseguem avaliar o nosso atendimento, ou seja, o retorno do investimento que a empresa faz nas rodovias e que faz a diferença. Em todo o trecho sob gestão da ViaPaulista, o usuário recebe todo o apoio necessário, seja na emergência médica, guincho ou outro serviço”, disse a gerente de Operações da concessionária, Ana Caetano.
