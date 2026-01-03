A Arteris ViaPaulista registrou um balanço de atendimentos nas rodovias sob sua concessão em 2025, incluindo os trechos que passam por Franca e cidades da região.

O levantamento considera o período entre 1º de janeiro e 20 de dezembro e reúne ocorrências atendidas em rodovias que cortam municípios como Franca, Itirapuã, Patrocínio Paulista, Restinga e Batatais, além de Ribeirão Preto e outras cidades da região. Ao todo, foram contabilizados 85.890 atendimentos aos usuários, envolvendo desde panes mecânicas até situações de emergência.

As panes mecânicas concentraram a maior parte dos chamados, com 24.122 registros, o que representa 40,76% do total. Na sequência aparecem os casos de pneu furado, com 4.954 ocorrências, ou 7,26%. Os dados refletem situações comuns enfrentadas por motoristas que utilizam diariamente os trechos administrados pela concessionária, incluindo aqueles que dão acesso a Franca.