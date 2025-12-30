O CCI (Centro de Convivência Infantil) Sagrada Família e a Instituição Espírita Joanna de Ângelis - unidade III anunciaram a abertura de processos seletivos para contratação de profissionais em Franca, com início de atividades previsto para 2026. As seleções atendem aos termos de colaboração firmados com o município e contemplam diferentes áreas.
No CCI Sagrada Família, a vaga disponibilizada é para auxiliar de limpeza, com exigência de ensino fundamental completo. Os currículos devem ser enviados para o e-mail ccisagrada@gmail.com nos dias 31 de dezembro de 2025, 1º e 2 de janeiro de 2026. A contratação será em regime CLT, com carga semanal de 44 horas, salário e benefícios.
O processo inclui análise curricular, entrevista e avaliação prática. Segundo o edital, apenas candidatos que cumprirem todas as etapas e apresentarem a documentação exigida serão considerados aptos.
Já a Instituição Espírita Joanna de Ângelis abriu seleção para diversas funções ligadas à educação infantil e apoio administrativo, também com contratos via CLT. Entre as vagas disponíveis estão:
- Auxiliar administrativo
- Educador infantil
- Professor de inglês
- Auxiliar de educação infantil
- Educador(a) de apoio pedagógico
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de cozinha e lactarista
Os salários variam conforme o cargo, com remunerações que partem de R$ 2.183, além de benefícios como vale-alimentação, convênio médico e seguro de vida. Em alguns casos, também há cesta básica.
Os currículos devem ser enviados exclusivamente para o e-mail ieajdeiiiusa@gmail.com até 30 de dezembro de 2025. A análise e confirmação dos selecionados ocorrerão no início de janeiro.
Para participar, os candidatos devem atender aos requisitos do edital, como ter 18 anos completos, estar em dia com a Justiça Eleitoral, possuir a escolaridade mínima exigida e não ter antecedentes criminais. Também é necessário apresentar currículo atualizado, comprovantes de formação e documentos pessoais.
As instituições reforçam que os processos seguem a legislação vigente e buscam atender às demandas dos serviços prestados à comunidade.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.