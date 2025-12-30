O CCI (Centro de Convivência Infantil) Sagrada Família e a Instituição Espírita Joanna de Ângelis - unidade III anunciaram a abertura de processos seletivos para contratação de profissionais em Franca, com início de atividades previsto para 2026. As seleções atendem aos termos de colaboração firmados com o município e contemplam diferentes áreas.

No CCI Sagrada Família, a vaga disponibilizada é para auxiliar de limpeza, com exigência de ensino fundamental completo. Os currículos devem ser enviados para o e-mail ccisagrada@gmail.com nos dias 31 de dezembro de 2025, 1º e 2 de janeiro de 2026. A contratação será em regime CLT, com carga semanal de 44 horas, salário e benefícios.

O processo inclui análise curricular, entrevista e avaliação prática. Segundo o edital, apenas candidatos que cumprirem todas as etapas e apresentarem a documentação exigida serão considerados aptos.