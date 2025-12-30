Um Fiat Uno Mille branco foi roubado na porta da casa do proprietário, no bairro Leporace, em Franca. O crime aconteceu durante a noite de domingo, entre 22h e 2h da madrugada de segunda-feira, 29, enquanto o veículo estava estacionado.

Segundo o dono, um comerciante de 28 anos, além do carro, o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos) também foi levado. "Estava dentro do carro." Ele informou ainda que o automóvel não possui seguro nem rastreador, o que dificulta a localização.

O veículo é utilizado diariamente para o trabalho da família, que mantém uma pequena mercearia de bairro. “Nós somos comerciantes e usamos o carro para serviço. Temos uma mercearia pequena de bairro e precisamos muito dele”, relatou o proprietário.