O Instituto Pró-Criança de Franca abrirá, entre 12 e 23 de janeiro de 2026, o período de inscrições para cursos e atividades voltados a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A iniciativa reúne formação educacional, profissional, cultural e esportiva, em parceria com instituições de ensino, academias e entidades da cidade. A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) é uma das entidades fundadoras e apoiadoras do projeto.
Para o próximo ano, o instituto disponibiliza vagas em áreas como auxiliar de contabilidade, auxiliar de advocacia, informática, inglês, mecânica de automóveis, desenho e pintura, além de modalidades esportivas - como natação, futebol e basquete - e atividades culturais, artes cênicas, dança, reforço escolar e preparação para o Enem. A lista completa pode ser conferida no link divulgado pelo instituto.
As inscrições devem ser feitas presencialmente por um responsável, mediante apresentação de cópias do RG e CPF do aluno e declaração escolar de 2026. Para os cursos de inglês, também é exigido o boletim escolar de 2025.
Grande parte das atividades é gratuita ou oferecida com valores sociais, contemplando alunos da rede pública, bolsistas integrais de escolas particulares e estudantes do Sesi, dentro dos critérios estabelecidos para cada modalidade.
30 anos de atuação
Em novembro, o Pró-Criança celebrou 30 anos de trabalho dedicado à educação e ao desenvolvimento social. Desde 1995, o instituto já beneficiou cerca de 29 mil crianças e adolescentes com bolsas em cursos educacionais, culturais, esportivos e de formação profissional. Criado inicialmente para combater o trabalho infantil no setor calçadista, hoje atua como um importante canal de distribuição de oportunidades, contando com associados, parceiros e diretoria voluntária. Só em 2025, mais de 1,2 mil alunos foram atendidos.
Serviço
- Inscrições: 12 a 23 de janeiro
- Local: Av. Dr. Hélio Palermo, 2.948, sala 03 – Jardim Samello (ao lado do City Posto, em cima da Casa das Fechaduras)
- Horário: das 8h às 11h e das 13h às 16h30
- Documentos: cópia do RG e CPF do aluno, declaração escolar de 2026 e, para inglês, boletim de 2025
- Lista de cursos: disponível no link divulgado pelo instituto
- Telefone (a partir de 5/1): 3722-7430
