O Instituto Pró-Criança de Franca abrirá, entre 12 e 23 de janeiro de 2026, o período de inscrições para cursos e atividades voltados a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A iniciativa reúne formação educacional, profissional, cultural e esportiva, em parceria com instituições de ensino, academias e entidades da cidade. A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) é uma das entidades fundadoras e apoiadoras do projeto.

Para o próximo ano, o instituto disponibiliza vagas em áreas como auxiliar de contabilidade, auxiliar de advocacia, informática, inglês, mecânica de automóveis, desenho e pintura, além de modalidades esportivas - como natação, futebol e basquete - e atividades culturais, artes cênicas, dança, reforço escolar e preparação para o Enem. A lista completa pode ser conferida no link divulgado pelo instituto.

As inscrições devem ser feitas presencialmente por um responsável, mediante apresentação de cópias do RG e CPF do aluno e declaração escolar de 2026. Para os cursos de inglês, também é exigido o boletim escolar de 2025.