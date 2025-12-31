As repartições públicas municipais de Franca terão alterações no funcionamento por conta do feriado de Ano Novo. Na quarta-feira (31), véspera de Réveillon, o atendimento ao público será realizado somente até o meio-dia. Já nos dias 1º e 2 de janeiro, não haverá expediente. O atendimento normal será retomado no dia 5 de janeiro.

Mesmo com a pausa, os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente. Permanecem com atendimento ininterrupto os prontos-socorros (adulto e infantil), as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos jardins Aeroporto e Anita, além do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A Guarda Civil Municipal e os Conselhos Tutelares atuarão em regime de plantão para atender ocorrências.

A coleta de lixo também terá ajustes. No dia 31, o serviço será mantido, porém com início uma hora mais cedo que o habitual em cada bairro. No dia 1º de janeiro não haverá coleta, mas, a partir das datas seguintes, o cronograma volta ao padrão normal.

Funcionamento dos parques municipais