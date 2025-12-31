31 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
UTILIDADE PÚBLICA

Repartições municipais terão expediente reduzido no Réveillon

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Prefeitura de Franca
Parque de Exposições 'Fernando Costa', em Franca
Parque de Exposições 'Fernando Costa', em Franca

As repartições públicas municipais de Franca terão alterações no funcionamento por conta do feriado de Ano Novo. Na quarta-feira (31), véspera de Réveillon, o atendimento ao público será realizado somente até o meio-dia. Já nos dias 1º e 2 de janeiro, não haverá expediente. O atendimento normal será retomado no dia 5 de janeiro.

Mesmo com a pausa, os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente. Permanecem com atendimento ininterrupto os prontos-socorros (adulto e infantil), as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos jardins Aeroporto e Anita, além do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A Guarda Civil Municipal e os Conselhos Tutelares atuarão em regime de plantão para atender ocorrências.

A coleta de lixo também terá ajustes. No dia 31, o serviço será mantido, porém com início uma hora mais cedo que o habitual em cada bairro. No dia 1º de janeiro não haverá coleta, mas, a partir das datas seguintes, o cronograma volta ao padrão normal.

Funcionamento dos parques municipais

Para quem pretende aproveitar o período para lazer, os parques municipais terão esquema especial. O Complexo Poliesportivo, o Caxambu e o Parque dos Trabalhadores funcionarão nesta quarta-feira, 31, das 6h às 12h, e permanecerão fechados nos dias 1º e 2. Aos sábados e domingos, mantêm o horário tradicional, das 6h às 20h.

O Parque de Exposições “Fernando Costa” abrirá nos dias 31 e 2, das 6h às 21h. Nos dias 1º, 3 e 4, o funcionamento será das 6h às 20h. Já o Jardim Zoobotânico, no City Petrópolis, ficará fechado no dia 1º e, nos demais dias, atenderá o público das 7h30 às 16h30.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários