A Secretaria de Finanças divulgou nessa segunda-feira, 29, a combinação premiada do segundo sorteio do Projeto “IPTU em Dia”, realizado durante a Extração de Natal da Loteria Federal - Concurso 6029 - no último sábado, 27.

Assim como ocorre com o cadastro de imóveis da Prefeitura, o número sorteado possui seis dígitos. Ele foi formado a partir dos três últimos números do primeiro prêmio (025 022) somados à última centena do segundo prêmio (047 260), resultando na combinação 022 260.

Para conferir se está entre os contemplados, o contribuinte deve consultar o boleto do IPTU deste ano, onde as combinações estão impressas, ou acessar o portal do programa: www.franca.sp.gov.br/pmf-iptu.