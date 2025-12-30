A Secretaria de Finanças divulgou nessa segunda-feira, 29, a combinação premiada do segundo sorteio do Projeto “IPTU em Dia”, realizado durante a Extração de Natal da Loteria Federal - Concurso 6029 - no último sábado, 27.
Assim como ocorre com o cadastro de imóveis da Prefeitura, o número sorteado possui seis dígitos. Ele foi formado a partir dos três últimos números do primeiro prêmio (025 022) somados à última centena do segundo prêmio (047 260), resultando na combinação 022 260.
Para conferir se está entre os contemplados, o contribuinte deve consultar o boleto do IPTU deste ano, onde as combinações estão impressas, ou acessar o portal do programa: www.franca.sp.gov.br/pmf-iptu.
Participaram deste segundo sorteio, com prêmio de R$ 83,4 mil, os proprietários que optaram pelo pagamento parcelado do imposto e que não possuem débitos com o município. No total, o “IPTU em Dia” distribuiu em 2025 R$ 166,9 mil em prêmios (sem o desconto do Imposto de Renda), divididos em dois sorteios - um em março, para pagamento à vista, e outro em dezembro, para quem parcelou.
A partir de agora, a Secretaria de Finanças inicia o processo de apuração para identificar o contribuinte vencedor, conforme determina a Lei 134/2008, e fará a comunicação oficial ao ganhador.
Para 2026, o programa vai sortear R$ 174,4 mil, valor equivalente a duas mil Unidades Fiscais do Município de Franca (UFMF), fixadas em R$ 87,20 cada. Serão dois sorteios novamente: em março, para quem quitar à vista, e em dezembro, para quem optar pelo parcelamento, com prêmios iguais de R$ 87,2 mil.
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (16) 3711-9575 ou pelo e-mail iptu@franca.sp.gov.br.
