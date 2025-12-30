"Foi assustador, tenho 58 anos e nunca vi um temporal desses. Deu medo desse", foi o que disse Lúcia Helena Martins Costa, moradora da rua Aureliano Gomes, no Jardim Roselândia, região de Franca atingida pela tempestade que causou susto, vítimas e muita destruição na tarde dessa segunda-feira, 29.

O temporal provocou a queda de telhados, muros, placas, fiação, postes, outdoors e um grande número de árvores na região da Estação, Jardim Francano, Pedreiras e Roselândia. A maior gravidade ocorreu com a queda do telhado de um galpão da Amazonas, resultado em três vítimas, entre elas uma morte. Duas pessoas tiveram ferimentos graves, mas Mateus Francisco Pereira, de 31 anos, não resistiu e morreu no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registradas também 18 ocorrências envolvendo queda de árvores, sendo a maior parte na região da Estação. Em alguns casos, árvores de porte grande foram arrancadas em raiz.