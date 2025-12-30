"Foi assustador, tenho 58 anos e nunca vi um temporal desses. Deu medo desse", foi o que disse Lúcia Helena Martins Costa, moradora da rua Aureliano Gomes, no Jardim Roselândia, região de Franca atingida pela tempestade que causou susto, vítimas e muita destruição na tarde dessa segunda-feira, 29.
O temporal provocou a queda de telhados, muros, placas, fiação, postes, outdoors e um grande número de árvores na região da Estação, Jardim Francano, Pedreiras e Roselândia. A maior gravidade ocorreu com a queda do telhado de um galpão da Amazonas, resultado em três vítimas, entre elas uma morte. Duas pessoas tiveram ferimentos graves, mas Mateus Francisco Pereira, de 31 anos, não resistiu e morreu no local.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registradas também 18 ocorrências envolvendo queda de árvores, sendo a maior parte na região da Estação. Em alguns casos, árvores de porte grande foram arrancadas em raiz.
Na avenida Paulino Pucci, no Jardim Francano, pessoas ficaram retidas dentro de um veículo, por conta de fiação que caiu juntamente com uma árvore, mas não houve feridos, apenas danos materiais.
Várias lojas tiveram letreiros, toldos e luminosos arrancados ou danificados. No estádio do Internacional da Estação parte do telhado da arquibancada desabou. Não havia movimento de frequentadores no momento da chuva.
"Destelhou, arrancou quase o telhado inteiro. O madeiramento perece que não foi prejudicado. Teve um poste de iluminação também. Ainda não calculamos o prejuízo", disse Fernando Borini, conhecido como Zenga, presidente do clube.
Moradores atingidos pela tempestade e funcionários da Prefeitura iniciaram a limpeza ainda na noite de segunda-feira, continuando nesta terça-feira, 30. "A gente fica com medo ainda mais com uma tempestade desse tipo. Agora é fazer a limpeza, tirar a sujeira”, completou Lúcia Helena Martins nesta terça-feira, quando fazia a limpeza na residência.
A equipe da Prefeitura, com caminhões, passaram a parte da manhã recolhendo as árvores devendo permanecer praticamente o dia todo realizando a limpeza nas vias afetadas. Também há muita fiação caída nas ruas, gerando preocupação, principalmente aos motociclistas.
O Secretário de Meio Ambiente, Nicola Rossano, disse nesta terça-feira que desde momento das ocorrências após a chuva, a Prefeitura vem trabalhando na limpeza, corte e recolha de árvores. “Realizamos um trabalho juntamente com o Corpo de Bombeiros e CPFL. Nós continuamos com cinco equipes promovendo a retirada e cortes de árvores que ficaram nas vias. Isso é um trabalho que envolve certo tempo”.
